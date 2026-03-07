وزارة الصحة تُعلن تجديد عقود جميع الأطباء المقيمين وبدء صرف الرواتب

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة تجديد عقود جميع الأطباء المقيمين في المشافي التابعة لها بكل المحافظات دون أي استثناءات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أنّ التأخير الحاصل في صرف رواتب بعض المديريات يعود إلى إجراءات إدارية ومالية روتينية ترتبط بعملية تجديد العقود السنوية.

وأكّدت أن عمليات الصرف انطلقت بالفعل في المديريات التي استكملت ملفاتها الإدارية، أمّا بالنسبة لبقية المديريات فمن المتوقّع استكمال صرف المستحقات مع مطلع الأسبوع القادم، فور الانتهاء من تجهيز الملفات المرفوعة من قبلها.

وأشارت إلى الحرص على المتابعة مع جميع الجهات المعنية لضمان معالجة هذه الإجراءات وتلافي أي تأخير مستقبلي.

