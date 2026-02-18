بنوك الدم في سوريا.. إدارة متوازنة للمخزون وخطة تطوير لرفع جودة الخدمات

دمشق-سانا

باحتياج سنوي يقدر بنحو 750 ألف منتج دموي على مستوى سوريا، تواصل المؤسسة العامة لبنوك الدم، إدارة عمليات قطف الدم وفحصه وفصل مكوناته وتوزيعه على المشافي في مختلف المحافظات، في ظل مساعٍ متواصلة لتعزيز المخزون وضبط التوازن بين الإنتاج والاستهلاك رغم التحديات التشغيلية والمالية.

وبيّن مدير المؤسسة مصطفى الجازي في تصريح لـمراسلة سانا، أن الاحتياج التقديري السنوي للمنتجات الدموية على مستوى سوريا يبلغ نحو 750 ألف منتج دموي، وأنه تم خلال العام الماضي قطف حوالي 500 ألف كيس دم، فيما جرى إيصال 750 ألف منتج دموي إلى المشافي بالشكل السليم.

وأوضح الجازي أن المؤسسة تعمل على زيادة حجم المنتجات الدموية تدريجياً، مع مراعاة التوازن بين قطف الدم وتخزينه، نظراً لقصر العمر التخزيني للمنتجات الدموية، ما يفرض إدارة دقيقة للمخزون بما ينسجم مع الاحتياجات الصحية، ولا سيما في العمليات الجراحية وحالات نقل الدم المتكررة كمرضى التلاسيميا والأورام.

وحول آلية العمل، أشار إلى أن المؤسسة تقدم خدمات متكاملة تبدأ من قطف الدم، وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة فور وصوله، ثم فصل المكونات الدموية، وصولاً إلى توزيعها على المشافي في القطاعين العام والخاص وفق الحاجة.

وفيما يتعلق بالتحديات، لفت الجازي إلى صعوبات استيراد المستهلكات الطبية، ومحدودية الميزانية، والنقص في بعض الزمر النادرة، إضافة إلى قلة الكوادر البشرية بعد توقف عدد من العاملين السابقين عن العمل، مؤكداً العمل بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرياتها على سد هذا النقص وتأهيل كوادر جديدة.

وأشار إلى أن المؤسسة أعادت افتتاح عدد من المراكز التي أغلقت نتيجة تضررها وسرقة تجهيزاتها، وجرى تزويدها بالمعدات الأساسية والكوادر المتخصصة، إلى جانب تحسين البنية التحتية وبدء تحديث التجهيزات المخبرية وفق الأولويات، مع التركيز على تطوير الفحوصات المناعية والتحول الرقمي في إدارة العمل.

كما أكد أهمية نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم، مشيراً إلى أن الظروف الطارئة التي شهدتها البلاد سابقاً أظهرت إقبالاً كبيراً من المواطنين على التبرع، ما يستدعي تعزيز حملات التوعية لضمان استدامة هذا السلوك الإنساني.

أُحدثت المؤسسة العامة لبنوك الدم بموجب المرسوم رقم 182 لعام 2025 كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، بهدف توفير الدم ومشتقاته وضمان سلامته للاستخدام السريري الأمثل، إضافة إلى تطوير الصناعات الطبية المرتبطة بعمليات نقل الدم، وتأمين مستلزمات ومنتجات الدم واحتياجات القطاع الصحي من المصول والأدوية الإسعافية، وتنظيم عمليات استيراد وتصدير منتجات الدم ومشتقاته.