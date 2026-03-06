الصحة تزود مشفى بصرى الشام بتجهيزات طبية وترمم أقسام العناية والحواضن

درعا-سانا

رفدت وزارة الصحة المشفى الوطني في مدينة بصرى الشام بريف درعا بمجموعة من التجهيزات الطبية الحديثة، بالتوازي مع إنهاء أعمال ترميم شاملة لرفع جاهزية أقسام العناية المشددة والحواضن، بما يضمن تحسين بيئة الرعاية الصحية للمرضى وحديثي الولادة.

وأوضحت الوزارة في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشخيصية والعلاجية في المشفى، وتوفير عناء السفر على المواطنين، مشيرة إلى أن التجهيزات الجديدة ستخدم آلاف القاطنين في المدينة والقرى والبلدات المحيطة بها.

وكانت مديرية الصحة في محافظة درعا استكملت في الثاني من آذار الجاري، بالتنسيق مع المجتمع المحلي، أعمال تأهيل وتطوير البنية التحتية لعدد من أقسام ومرافق المشفى الوطني، وذلك لتطوير قدرته التشغيلية حيث يقدم خدمات لأكثر من 20 بلدة وقرية، ويستقبل أكثر من ألفي حالة مراجعة يومياً.

