فعالية منوعة لناشطي الثورة والحراك المدني من مدينتي ‏إدلب ‏وسلمية

حماة-سانا‏

أقام ناشطو الثورة والحراك المدني من مدينتي إدلب و‏سلمية ‏فعالية منوعة بعنوان “من إدلب الخضراء إلى قلعة ‏سلمية … ‏وهذه قصتنا”، وذلك في صالة السينما بمدينة ‏سلمية بريف حماة ‏الشرقي‎.‎

وتضمنت الفعالية التي جرت أمس السبت ندوة حوارية ‏تفاعلية ‏وفقرة أغانٍ من ذاكرة الثورة السورية، قدمتها ‏فرقة يورغو ‏وبرومو عن سردية الثورة والمظاهرات في ‏سلمية، إضافة إلى ‏تقديم كلمة عن المغيبين قسراً قدمها ‏تجمع لن ننسى، وعرض ‏مسرحي تناول قضية المعتقلين ‏في سجون النظام البائد‎.‎

وتحدث عدد من ناشطي الثورة والحراك المدني ‏المشاركين في ‏الفعالية إلى مراسل سانا عن أهميتها ‏والفائدة منها، حيث أوضح ‏الفنان التشكيلي عزيز الأسمر ‏أنه جاء من مدينة إدلب إلى سلمية ‏مدينة المبدعين ‏والشعراء والفنانين، للمشاركة مع أهلها في فعالية ‏منوعة ‏تحيي الثورة السورية المباركة التي حققت الحرية ‌‏والكرامة لشعبنا‎.‎

كما أشار المنشد أبو ماهر الصالح من أهالي الغوطة ‏الشرقية ‏إلى أن الفعالية اليوم هي بمثابة جلسة تعارف ‏مباشر بين أطياف ‏المجتمع السوري من مختلف المناطق، ‏لافتاً إلى أن مدينة سلمية ‏هي مدينة الفكر والثورة ‏والمحبة‎.‎

بدورها بيّنت، رندة إبراهيم من أهالي مدينة سلمية أن ‏الفعالية ‏تطرقت إلى واقع الثورة السورية منذ عام 2011 ‏وحتى الوقت ‏الحاضر والأحداث الكثيرة التي عاشها ‏السوريون في تلك الفترة ‏حتى تحقيق النصر والتحرير، ‏بما يسهم في تكريس جميع مراحل ‏الثورة في ذاكرتنا ‏والتي لن ننساها أبدا‎.ً‎

واستذكرت الفعالية في نهايتها هتافات وأناشيد الثورة مع ‌‏المنشدين أبو ماهر الصالح وأبو مالك الحموي وأبو رعد ‌‏الحمصي وعبد الرحمن فرهود وعبد الحافظ المنجد وأبو ‏صهيب ‏الحموي‎.‎

