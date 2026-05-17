فعالية منوعة لناشطي الثورة والحراك المدني من مدينتي ‏إدلب ‏وسلمية

حماة-سانا
أقام ناشطو الثورة والحراك المدني من مدينتي إدلب وسلمية فعالية منوعة بعنوان “من إدلب الخضراء إلى قلعة سلمية … وهذه قصتنا”، وذلك في صالة السينما بمدينة سلمية بريف حماة الشرقي.
وتضمنت الفعالية التي جرت أمس السبت ندوة حوارية تفاعلية وفقرة أغانٍ من ذاكرة الثورة السورية، قدمتها فرقة يورغو وبرومو عن سردية الثورة والمظاهرات في سلمية، إضافة إلى تقديم كلمة عن المغيبين قسراً قدمها تجمع لن ننسى، وعرض مسرحي تناول قضية المعتقلين في سجون النظام البائد.
وتحدث عدد من ناشطي الثورة والحراك المدني المشاركين في الفعالية إلى مراسل سانا عن أهميتها والفائدة منها، حيث أوضح الفنان التشكيلي عزيز الأسمر أنه جاء من مدينة إدلب إلى سلمية مدينة المبدعين والشعراء والفنانين، للمشاركة مع أهلها في فعالية منوعة تحيي الثورة السورية المباركة التي حققت الحرية والكرامة لشعبنا.
كما أشار المنشد أبو ماهر الصالح من أهالي الغوطة الشرقية إلى أن الفعالية اليوم هي بمثابة جلسة تعارف مباشر بين أطياف المجتمع السوري من مختلف المناطق، لافتاً إلى أن مدينة سلمية هي مدينة الفكر والثورة والمحبة.
بدورها بيّنت، رندة إبراهيم من أهالي مدينة سلمية أن الفعالية تطرقت إلى واقع الثورة السورية منذ عام 2011 وحتى الوقت الحاضر والأحداث الكثيرة التي عاشها السوريون في تلك الفترة حتى تحقيق النصر والتحرير، بما يسهم في تكريس جميع مراحل الثورة في ذاكرتنا والتي لن ننساها أبدا.ً
واستذكرت الفعالية في نهايتها هتافات وأناشيد الثورة مع المنشدين أبو ماهر الصالح وأبو مالك الحموي وأبو رعد الحمصي وعبد الرحمن فرهود وعبد الحافظ المنجد وأبو صهيب الحموي.