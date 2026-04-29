الأشغال العامة والإسكان تسلّم 111 شقة للمستفيدين في جمرايا بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

سلّمت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع جمعية العنقاء السكنية، 111 شقة في منطقة جمرايا بريف دمشق، وذلك ضمن خطة الوزارة للعام الجاري، الهادفة إلى دعم قطاع التعاون السكني، وتعزيز دوره في تأمين السكن للمواطنين.

وأوضح مدير التعاون السكني في الوزارة أسامة الشعباني في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أنه جرى تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، وذلك ضمن مشروع جمرايا الأول التابع لجمعية العنقاء السكنية، مبيناً أن الشقق التي تم تسليمها مكسية بنسبة 80 بالمئة، مع تنفيذ بنى تحتية وخدمات تشمل المياه والكهرباء والصرف الصحي في الموقع العام بالكامل.

وأشار الشعباني إلى أن الجهود المبذولة من قبل الوزارة تهدف إلى تأمين المزيد من المساكن بأسعار مناسبة، وتحقيق خطة التعاون السكني عبر إنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع، بما ينعكس إيجاباً على واقع السكن في المحافظات.

ولا يقتصر دور وزارة الأشغال العامة والإسكان على الإشراف على الجمعيات التعاونية السكنية، بل يشمل تقديم الدعم والمساعدة والتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية، منها نقابتا المهندسين والمقاولين والوحدات الإدارية، بما يسهم في تذليل العقبات وتسريع إنجاز المشاريع السكنية، بما ينسجم مع خطط التنمية العمرانية ويعزز الاستقرار السكني.