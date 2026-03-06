وزير الصحة ومحافظ الرقة يبحثان خطة دعم القطاع الصحي وإعادة تأهيل منشآته

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة، واقع الخدمات الصحية في المحافظة وسبل تطويرها، بما يضمن تحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق تناول الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في الرقة، وسبل تجاوزها، واحتياجات دعم المشافي والمراكز الصحية بما يمكّنها من تقديم خدماتها بكفاءة أفضل.

وأكد الوزير العلي أنه سيتم خلال الفترة القادمة تزويد مشافي الرقة ومخابرها بأجهزة ومعدات طبية حديثة، لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

وشدد الجانبان على أهمية التنسيق بين الوزارة ومحافظة الرقة لمتابعة احتياجات القطاع الصحي، والعمل على تحسين مستوى الخدمات في مختلف مناطق المحافظة.

وتعرض القطاع الصحي في الرقة خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة أدت إلى خروج عدد من المشافي والمراكز الصحية عن الخدمة وتضرر البنية التحتية، ما انعكس سلباً على الخدمات المقدمة للأهالي.

وتعمل الجهات المعنية حالياً على إعادة تأهيل المرافق الصحية وتزويدها بالتجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لإعادتها إلى الخدمة تدريجياً.

