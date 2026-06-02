الرقة.. مبادرة “اليوم علينا” تقدم خدمات طبية مجانية ومخفضة للأهالي

الرقة-سانا

أطلق عدد من أطباء محافظة الرقة بالتعاون مع إعلاميين ومؤسسات صحية، مبادرة إنسانية بعنوان “اليوم علينا”، بهدف تقديم خدمات طبية مجانية ومخفضة للأهالي، والتخفيف من الأعباء المعيشية والصحية التي تواجههم.

وأوضح منظم المبادرة الناشط الإعلامي موسى الخلف في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المبادرة التي انطلقت أمس شارك فيها مجموعة من الإعلاميين، ولقيت استجابة واسعة من الكوادر الطبية، حيث بلغ عدد الأطباء المشاركين فيها 102 طبيب من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة مشفى وعدة مخابر وصيدليات.

وأشار الخلف إلى أن مشفى الرقة الأهلي يشارك في المبادرة من خلال تقديم حسومات تصل إلى 50 بالمئة على خدمات التصوير الطبقي المحوري، إلى جانب توفير عيادات للأطباء المشاركين، لافتاً إلى أن المبادرة لقيت استحساناً كبيراً بين الأهالي، واستفاد منها منذ انطلاقها 350 مريضاً وفق الإحصائيات الأولية.

بدوره بين اختصاصي الأمراض العصبية الدكتور إياد السعيد في تصريح مماثل، أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المرضى عبر تقديم معاينات مجانية وتخفيضات على الخدمات الشعاعية والمخبرية ضمن العيادات الخاصة والمشافي المشاركة، موضحاً أن مدة المبادرة تمتد شهراً كاملاً مع إمكانية تمديدها وفق حجم الإقبال والاحتياج.

وأوضح السعيد أن المبادرة تضم اختصاصات طبية متعددة تشمل طب الأسنان والأمراض العصبية والقلبية والداخلية العامة والجراحة البولية والجراحة العظمية وغيرها، إلى جانب مشاركة مراكز طبية تقدم حسومات على الإجراءات الشعاعية والفحوص المخبرية، ما يسهم في تسهيل حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة.

وتجسد مبادرة “اليوم علينا” نموذجاً للتكافل المجتمعي في محافظة الرقة، من خلال توحيد جهود الأطباء والإعلاميين والمؤسسات الصحية لخدمة الأهالي، وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات الطبية، بما يخفف من معاناة المرضى ويعزز قيم التضامن والمسؤولية الإنسانية.