مستشفى هولندي يفرض الحجر الصحي على 12 من طواقمه بسبب فيروس هانتا

أمستردام-سانا ‏

فرض مستشفى رادبودومشيه في مدينة نيميجن الهولندية اليوم الثلاثاء، الحجر ‏الصحي الاحترازي على 12 من العاملين فيه، بعد تعاملهم مع عينات لمصاب ‏بفيروس هانتا دون الالتزام الكامل بالبروتوكولات الوقائية المعتمدة.‏

وأوضح المستشفى وفق ما نقلت رويترز، أن أفراد الطاقم سيخضعون للحجر ‏الصحي لمدة ستة أسابيع، مؤكداً في الوقت ذاته أن خطر انتقال العدوى “منخفض ‏للغاية”، وأن الخدمات الطبية ورعاية المرضى مستمرة بشكل طبيعي دون أي تأثير ‏على سير العمل.‏

ورفعت منظمة الصحة العالمية عدد الإصابات المؤكدة بسلالة “الأنديز” من فيروس ‏هانتا إلى تسع حالات، بزيادة حالتين عن اليوم السابق، من دون الكشف رسمياً عن ‏تفاصيل الإصابات الجديدة.‏

وجاء هذا الإعلان عقب تسجيل نتائج إيجابية لمواطن إسباني، وآخر أمريكي، في ‏إطار متابعة تفشي الفيروس على متن سفينة الرحلات البحرية الفاخرة هونديوس، ‏التي أبحرت إلى هولندا بعد إنزال آخر ركابها في جزر الكناري الإسبانية.‏

ويعمل مسؤولون صحيون دوليون على احتواء انتشار الفيروس، الذي يُعرف ‏بإمكانية تسببه بحالات خطرة، رغم تأكيد السلطات الصحية أن انتقاله بين البشر ‏يبقى محدوداً، ولا يشكل حتى الآن خطراً واسع النطاق.‏

وأكدت منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين، تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة ‏بسلالة الأنديز من فيروس هانتا بين ركاب سفينة سياحية، في تطور يثير مخاوف ‏صحية بشأن انتشار الفيروس.‏