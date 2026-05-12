مستشفى هولندي يفرض الحجر الصحي على 12 من طواقمه بسبب فيروس هانتا

أمستردام-سانا
فرض مستشفى رادبودومشيه في مدينة نيميجن الهولندية اليوم الثلاثاء، الحجر الصحي الاحترازي على 12 من العاملين فيه، بعد تعاملهم مع عينات لمصاب بفيروس هانتا دون الالتزام الكامل بالبروتوكولات الوقائية المعتمدة.
وأوضح المستشفى وفق ما نقلت رويترز، أن أفراد الطاقم سيخضعون للحجر الصحي لمدة ستة أسابيع، مؤكداً في الوقت ذاته أن خطر انتقال العدوى “منخفض للغاية”، وأن الخدمات الطبية ورعاية المرضى مستمرة بشكل طبيعي دون أي تأثير على سير العمل.
ورفعت منظمة الصحة العالمية عدد الإصابات المؤكدة بسلالة “الأنديز” من فيروس هانتا إلى تسع حالات، بزيادة حالتين عن اليوم السابق، من دون الكشف رسمياً عن تفاصيل الإصابات الجديدة.
وجاء هذا الإعلان عقب تسجيل نتائج إيجابية لمواطن إسباني، وآخر أمريكي، في إطار متابعة تفشي الفيروس على متن سفينة الرحلات البحرية الفاخرة هونديوس، التي أبحرت إلى هولندا بعد إنزال آخر ركابها في جزر الكناري الإسبانية.
ويعمل مسؤولون صحيون دوليون على احتواء انتشار الفيروس، الذي يُعرف بإمكانية تسببه بحالات خطرة، رغم تأكيد السلطات الصحية أن انتقاله بين البشر يبقى محدوداً، ولا يشكل حتى الآن خطراً واسع النطاق.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين، تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بسلالة الأنديز من فيروس هانتا بين ركاب سفينة سياحية، في تطور يثير مخاوف صحية بشأن انتشار الفيروس.