الصحة الكويتية: مقتل شخص وإصابة 20 جراء الاعتداءات الإيرانية

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية مقتل شخص وإصابة 20 آخرين اليوم الأحد، جميعهم من جنسيات أجنبية جراء الاعتداءات الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند قوله: “تم الإعلان عن حالة وفاة واحدة، ونقل 15 حالة إلى مستشفى جابر لاستكمال الرعاية الطبية التخصصية، فيما استمرت متابعة بقية الحالات في مستشفى العدان، كما أُدخلت 5 حالات إلى غرف العمليات لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة”.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات جراء الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على الكويت لليوم الثاني إلى 32، حيث أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس السبت، إصابة 12 شخصاً.

وتتعرض كل من الكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.