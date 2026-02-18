نقابة عمال الخدمات الصحية في حماة تعقد مؤتمرها السنوي

حماة-سانا

عقدت نقابة عمال الخدمات الصحية بحماة مؤتمرها السنوي، اليوم الأربعاء، تحت شعار: “إرث من الكفاح.. وعهد من العطاء”، وذلك في قاعة اتحاد عمال المحافظة، لمناقشة تقارير العمل الدورية والخطط المستقبلية، والاستماع لمطالب الأعضاء المنتسبين.

وأوضح رئيس اتحاد عمال حماة درويش النعسان لـ سانا، أن المؤتمر ناقش عدة مطالب وقضايا تخص العمال وبيئة العمل، بحضور مديري المنشآت الطبية الذين أجابوا عن الاستفسارات والمطالب، مبيناً أنه تتم مراجعة هذه المطالب، وأخذ مقترحات المشاركين من أجل النهوض بالعمل.

بدوره بيّن أمين سر اللجنة النقابية في المراكز الصحية بمنطقة سلمية مازن سلهب، أنه جرى نقل هموم ومطالب العاملين في المراكز الصحية، التي تركزت حول ضرورة وجود صيدلية عمالية في المنطقة، وموضوع الضمان الصحي واللباس العمالي.

من جانبها أشارت رئيسة اللجنة النقابية في مشفى سلمية الوطني سهير الجرف، إلى أن المؤتمر شهد طرح مشاكل العمال، كتأمين نقل العاملين إلى أماكن عملهم وتحسين الضمان الصحي، ورفد المشفى الوطني بسلمية بجهازي رنين مغناطيسي، وطبقي محوري وزيادة الرواتب والتعويضات.

وتعقد النقابات العمالية المشكلة في المحافظة مؤتمرات دورية سنوية، تناقش فيها قضايا العمال وبيئة العمل وتدافع عن مصالحهم وحقوقهم المادية والمعنوية، إضافة إلى تحسين ظروف عملهم وأجورهم، وإيصال مطالبهم للمعنيين.