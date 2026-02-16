مشفى حلب الجامعي يضع جهاز الطبقي المحوري بالخدمة لتعزيز قدراته التشخيصية

حلب-سانا

وضع وفدٌ من الهيئة العامة للطاقة الذرية ورئاسة جامعة حلب اليوم الإثنين جهازَ الأشعة الطبقي المحوري (CT SCAN) في مشفى حلب الجامعي بالخدمة، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي وتعزيز الخدمات التشخيصية المقدَّمة للمرضى.

وأوضح نائب المدير العام للهيئة العامة للطاقة الذرية ورئيس قسم الكيمياء الدكتور عبد الوهاب علاف في تصريح لمراسل سانا أن الهيئة تعمل على توسيع مجالات التعاون مع القطاع الطبي، ولا سيما في تقديم المشورة والتجهيزات الطبية والتدريب، مستفيدة من خبرتها الدولية وعلاقاتها الواسعة، بما يسهم في تأمين تجهيزات نوعية للمشافي والمراكز الطبية والجامعات، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

وأشار علاف إلى أن تأمين التجهيزات الطبية الحديثة للمشافي والجامعات والمراكز البحثية يندرج ضمن أهداف الهيئة في دعم التنمية وتطوير المجتمع، لافتاً إلى أن الجهاز الجديد يُعد من الأجهزة المتقدمة وتبلغ قيمته مئات آلاف الدولارات، ويسهم في تحسين جودة الخدمات التشخيصية، مبيناً أن الهيئة ستعمل على تأمين ملحقات إضافية للجهاز، ومنها الحاقن، وتوفيرها لكل من مستشفى حلب الجامعي ومستشفى إدلب، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرعاية الصحية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة آية الأيوبي، الطبيبة المقيمة باختصاص الجراحة العامة والتنظيرية، أن وضع جهاز التصوير الطبقي المحوري بالخدمة يشكّل قفزة نوعية في الخدمة التشخيصية، لما يوفره من تقنيات عالية الدقة تساعد في التشخيص المبكر للأورام، وتصوير الحالات الإسعافية والوعائية المعقدة بأقل جرعة ممكنة من الإشعاع، فضلاً عن دوره في تخفيف قوائم الانتظار الطويلة.

وأكدت الأيوبي أهمية توطين التكنولوجيا الطبية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، بما يضمن عدالة وصول المرضى إلى أحدث التقنيات التشخيصية، مشيرة إلى أن وجود مثل هذه الأجهزة المتطورة في المشافي الحكومية والتعليمية يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في سوريا.

ويأتي وضع جهاز الطبقي المحوري بالخدمة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية للقطاع الصحي في محافظة حلب، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يلبّي احتياجاتهم ويواكب التطور العلمي والتقني في المجال الطبي.