وزير الصحة يبحث تطوير آليات دعم القطاع الصحي في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة مصعب العلي، مع رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس، ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة، والوفد المرافق لهما، تعزيز دعم القطاع الصحي في سوريا.

وتناول اللقاء الذي عقد اليوم الأحد في مبنى الوزارة بدمشق، تطوير آليات دعم القطاع الصحي في سوريا، بما يواكب التحديات الراهنة، ويسهم في تحسين الوصول إلى خدمات صحية أفضل.

وأكد الوزير العلي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل في الاستجابة للاحتياجات الصحية الطارئة، مع الجهات الداعمة وفق أولوية كل مرحلة، بما يضمن توجيه الدعم وفق الاحتياج بالشكل الأمثل، مبيناً استمرار الشراكة مع الهلال الأحمر والمنظمات المانحة لتحقيق التكامل، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار العلي إلى أن الوزارة تعنى بالحالات الطارئة والاستجابة السريعة، وتعاملت منذ التحرير مع مختلف الأحداث التي استدعت تدخلاً عاجلاً، بالتنسيق مع المديريات والوزارات المعنية، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت برامج نوعية لم تكن موجودة سابقاً شملت توسيع خدمات الدعم النفسي في المشافي والمراكز الصحية، وتأهيل كوادر طبية متخصصة، وذلك استجابة لتزايد الحاجة المجتمعية إلى هذا النوع من الخدمات، وكونها تسهم بتعزيز الصحة العامة.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكبر شبكة إنسانية في العالم، يضم 191 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومقره جنيف في سويسرا، ويعمل على تنسيق الدعم بين الجمعيات الوطنية قبل وأثناء وبعد الكوارث والأزمات، من خلال تقديم الخبرات الفنية والتمويل والمعدات، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز كرامة الإنسان.