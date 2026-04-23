وزارة الصحة تبحث مع السفارة الإيطالية وAICS دعم مختبرات الصحة العامة

دمشق-سانا

أجرى معاون وزير الصحة للشؤون الصحية حسين الخطيب، مع سفير إيطاليا في سوريا ستيفانو رافانيان، وممثلين عن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS، ووفد من منظمة الصحة العالمية، جولة على إدارة المختبرات والتحاليل الطبية.

وتم خلال الجولة بحث آفاق التعاون الدولي وسبل دعم مختبرات الصحة العامة، عبر تطوير البنية التحتية وتحديث التجهيزات ورفع القدرات الفنية للمختبرات.

وبيّن مدير التعاون الدولي في الوزارة زهير قراط، في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، أنه جرت مناقشة مشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من الحكومة الإيطالية، لتجهيز وترميم عدد من المخابر ضمن المخابر المركزية في دمشق، ومخبر فرعي في محافظة درعا.

وأكد قراط على الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة، معتبراً إياها “بالغة الأهمية لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية التي قد تظهر فجأة”، لافتاً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية، فضلاً عن دعم التحول الرقمي والربط التقني بين المخابر المركزية والفرعية.

وخلال الجولة، قدم مدير إدارة المختبرات والتحاليل الطبية وسيم بطاح، عرضاً حول الدور الحيوي لمخابر الصحة العامة في التشخيص الدقيق للأمراض، ودعم القرار الصحي، وتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ، إضافة إلى دورها في تعزيز الأمن الصحي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد سفير إيطاليا في سوريا ستيفانو رافانيان على دعم جهود وزارة الصحة في تطوير قطاع المختبرات، بما يضمن تحسين الواقع الصحي وتطوير منظومة العمل المخبري في سوريا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة الصحية السورية، ورفع كفاءة الاستجابة للأزمات الصحية الطارئة من خلال تحديث البنى التحتية التخصصية لضمان دقة التشخيص المخبري وتوفير التقنيات الحديثة اللازمة.