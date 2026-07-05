فعالية توعوية حول الوقاية من أضرار أشعة الشمس في طرطوس

IMG 2451 فعالية توعوية حول الوقاية من أضرار أشعة الشمس في طرطوس

طرطوس-سانا‏

نظمت مؤسسة ميدلايف الطبية بالتعاون مع جمعية جسور الأمل نبض الغد أمس السبت ‏فعالية توعوية بأضرار وفوائد أشعة الشمس، وذلك في حديقة سوق الباعة بمدينة ‏طرطوس.‏

IMG 2448 فعالية توعوية حول الوقاية من أضرار أشعة الشمس في طرطوس

واستهدفت الفعالية الأطفال والأهالي بهدف تعزيز الوعي الصحي بأضرار وفوائد أشعة ‏الشمس، وترسيخ السلوكيات الوقائية السليمة من خلال أنشطة تفاعلية وترفيهية ‏واستشارات طبية مباشرة.

وأوضح رئيس مؤسسة ميدلايف الدكتور أمين نحاس في تصريح لمراسل سانا أن الفعالية ‏تأتي لتعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال والأهالي مع بداية فصل الصيف بأسلوب مبسط ‏وتفاعلي، يجمع بين التثقيف والأنشطة الترفيهية، بما يسهم في ترسيخ العادات الصحية ‏السليمة منذ الصغر.‏

IMG 2450 فعالية توعوية حول الوقاية من أضرار أشعة الشمس في طرطوس

بدوره، بين الدكتور خضر ديوب من مؤسسة ميدلايف أهمية اتباع إجراءات الوقاية، ‏ومنها استخدام الواقي الشمسي المناسب لنوع البشرة، وارتداء القبعات، والإكثار من شرب ‏المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع ضرورة مراقبة ‏الأطفال عند اللعب في الأماكن المكشوفة.‏

من جهتها، بينت رزان حبيب من جمعية جسور الأمل نبض الغد أن الفعالية تأتي ضمن ‏سلسلة أنشطة تقام في الحدائق العامة لإيصال الرسائل الصحية والتوعوية إلى مختلف ‏شرائح المجتمع إضافة إلى تشجيع الأطفال على ممارسة الألعاب الجماعية بعيداً عن ‏الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية.‏

ولفت عدد من الأهالي المشاركين إلى أهمية المبادرة والمعلومات التي تضمنتها حول طرق ‏الوقاية من أشعة الشمس، لما لها من دور في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوعي ‏الصحي لدى الأسر.‏ يذكر أن ميدلايف الخيرية الطبيّة هي مؤسسة تطوعيّة تعمل بمختلف المحافظات عبر ‏فريق مكون من 400 شاب وشابّة ويشمل نشاطها تقديم الاستشارات الطبية والأدوية ‏والبرامج التوعوية.‏

IMG 2447 فعالية توعوية حول الوقاية من أضرار أشعة الشمس في طرطوس
IMG 2449 فعالية توعوية حول الوقاية من أضرار أشعة الشمس في طرطوس
IMG 2452 فعالية توعوية حول الوقاية من أضرار أشعة الشمس في طرطوس
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