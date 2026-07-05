فعالية توعوية حول الوقاية من أضرار أشعة الشمس في طرطوس

طرطوس-سانا‏

نظمت مؤسسة ميدلايف الطبية بالتعاون مع جمعية جسور الأمل نبض الغد أمس السبت ‏فعالية توعوية بأضرار وفوائد أشعة الشمس، وذلك في حديقة سوق الباعة بمدينة ‏طرطوس.‏

واستهدفت الفعالية الأطفال والأهالي بهدف تعزيز الوعي الصحي بأضرار وفوائد أشعة ‏الشمس، وترسيخ السلوكيات الوقائية السليمة من خلال أنشطة تفاعلية وترفيهية ‏واستشارات طبية مباشرة.

وأوضح رئيس مؤسسة ميدلايف الدكتور أمين نحاس في تصريح لمراسل سانا أن الفعالية ‏تأتي لتعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال والأهالي مع بداية فصل الصيف بأسلوب مبسط ‏وتفاعلي، يجمع بين التثقيف والأنشطة الترفيهية، بما يسهم في ترسيخ العادات الصحية ‏السليمة منذ الصغر.‏

بدوره، بين الدكتور خضر ديوب من مؤسسة ميدلايف أهمية اتباع إجراءات الوقاية، ‏ومنها استخدام الواقي الشمسي المناسب لنوع البشرة، وارتداء القبعات، والإكثار من شرب ‏المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع ضرورة مراقبة ‏الأطفال عند اللعب في الأماكن المكشوفة.‏

من جهتها، بينت رزان حبيب من جمعية جسور الأمل نبض الغد أن الفعالية تأتي ضمن ‏سلسلة أنشطة تقام في الحدائق العامة لإيصال الرسائل الصحية والتوعوية إلى مختلف ‏شرائح المجتمع إضافة إلى تشجيع الأطفال على ممارسة الألعاب الجماعية بعيداً عن ‏الاستخدام المفرط للألعاب الإلكترونية.‏

ولفت عدد من الأهالي المشاركين إلى أهمية المبادرة والمعلومات التي تضمنتها حول طرق ‏الوقاية من أشعة الشمس، لما لها من دور في حماية صحة الأطفال وتعزيز الوعي ‏الصحي لدى الأسر.‏ يذكر أن ميدلايف الخيرية الطبيّة هي مؤسسة تطوعيّة تعمل بمختلف المحافظات عبر ‏فريق مكون من 400 شاب وشابّة ويشمل نشاطها تقديم الاستشارات الطبية والأدوية ‏والبرامج التوعوية.‏