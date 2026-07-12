الوزير السويدان يعلن قرب إطلاق مشاريع زراعية بإدلب ويؤكد توسيع إزالة السواتر الترابية

إدلب-سانا

أعلن وزير الزراعة باسل السويدان قرب إطلاق حزمة من المشاريع الزراعية في محافظة إدلب، تشمل إنشاء مركز لأبحاث الأغنام في منطقة الروج بالتعاون مع منظمة أكساد، وتجهيز مكتب الزيتون بمخبر لتحليل جودة الزيت، وتوسيع أعمال إزالة السواتر الترابية لإعادة الأراضي المتضررة إلى الإنتاج، إلى جانب دعم مشاريع الري والثروة الحيوانية.

وبحث الوزير السويدان ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، خلال اجتماع مع الأسرة الزراعية في مبنى مديرية الزراعة بالمحافظة اليوم الأحد، واقع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجهه، وسبل تطويره وتذليل العقبات بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز التنمية الزراعية.

وعقب الاجتماع، بدأ الوزير السويدان جولة ميدانية شملت مديرية الزراعة ومكتب الزيتون، واطلع على خطط دعم شجرة الزيتون باعتبارها من المحاصيل الاستراتيجية في المحافظة، كما تفقد بساتين الزيتون في منطقة معرة مصرين، واستمع من المزارعين إلى أبرز الصعوبات المتعلقة بالخدمة والتسويق، قبل أن يتابع مشروع ردم السواتر الترابية في مدينة سراقب الهادف إلى إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة وإعادتها إلى العملية الإنتاجية.

وأكد وزير الزراعة في تصريح لمراسل سانا، حرص الوزارة على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، موضحاً أن إعادة افتتاح مكتب الزيتون في مقره السابق جاءت بعد تأهيل المبنى وإعادة هيكلته، على أن يُجهّز خلال الأيام المقبلة بمخبر متخصص لتقنيات وجودة زيت الزيتون، نظراً لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي في سوريا.

وأشار الوزير السويدان إلى أن الوزارة تعمل على إزالة السواتر العسكرية في عدد من مناطق المحافظة، لما تسببه من خروج مساحات واسعة من الخدمة، عبر تزويد الجهات المعنية بالآليات اللازمة لتسريع العمل، إضافة إلى تعزيز منطقة السيحة بالسواتر الترابية، واتخاذ إجراءات احترازية لدرء الفيضانات في فصل الشتاء.

بدوره، أوضح مدير مكتب الزيتون في سوريا محمد زكريا قواس، أن إعادة افتتاح المكتب تأتي في إطار تعزيز العمل الميداني وتطوير إنتاج الأشجار كماً ونوعاً، عبر إنشاء بساتين أمّات الزيتون ودعم جودة الزيت من خلال مخبر تحليل متخصص، والعمل للحصول على شهادة تحليل معترف بها دولياً، والتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء شركات متخصصة بتخزين الزيت وتوعية المزارعين بالتقنيات الحديثة.

من جهته، أكد المزارع يوسف المحمد من سراقب أن مشروع ردم السواتر يسهم في إعادة استصلاح الأراضي المتضررة وعودتها للإنتاج بعد سنوات من خروجها من الخدمة، معرباً عن شكره للوزارة على متابعتها الميدانية واهتمامها باحتياجات المزارعين.

وتأتي زيارة الوزير السويدان في إطار خطة الحكومة لإعادة تفعيل القطاعات الإنتاجية في المحافظات، والاطلاع على واقع القطاع الزراعي الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.