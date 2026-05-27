المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 27 من أيار 2026

المفكرة الثقافية 8 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 27 من أيار 2026

دمشق:

1 – عرض أفلام الأطفال، المدبلج “مئة مرقش ومرقش”، والمترجمة “مايا والنحلة”، قلباً وقالباً، “حكاية لعبة 4″، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – عرض مسرحي للأطفال بعنوان: “الخطة العجيبة”، تقدمه فرقة جدو أسامة، في مسرح الخيام بدمشق، الساعة الـ 5:00 مساءً.

3 – عرض أفلام “الكلام على إيه، أسد، حرب النجوم: الماندالوري وغروغو، الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11:45 صباحاً، ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

حمص:

عرض الفيلم الحربي الأمريكي: “السترة المعدنية الكاملة”، في مركز هارموني بحمص شارع الأظن – الدخلة الثالثة على اليسار، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

عرض فيلم الفنتازيا الأمريكي: “كيف تروض تنينك” في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

عرض فيلم الكرتون المدبلج بعنوان: “قلباً وقالباً 1″،، في صالة سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حلب:

1 – فعالية بعنوان: “عيدنا معكم أعلى”، تقدمها مديرية الثقافة في حلب بالشراكة مع جمعية القلب الأخضر، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – عرض أفلام “مومياء لي كرونين، ريستارت، هوبرز، الكلام على إيه، أسد”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

كتاب يضيء على ابن العديم الحلبي ودوره الفكري والسياسي
المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 7 من نيسان 2026
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 17 من كانون الأول 2025
الشخصية الفاعلة وثقافة التطوع… محاضرة تطرح رؤية لنهضة ما بعد التحرير في معرض الكتاب
“وتر من الذاكرة”… أمسية موسيقية على مسرح ثقافي المزة بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك