المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 27 من أيار 2026

دمشق:

1 – عرض أفلام الأطفال، المدبلج “مئة مرقش ومرقش”، والمترجمة “مايا والنحلة”، قلباً وقالباً، “حكاية لعبة 4″، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – عرض مسرحي للأطفال بعنوان: “الخطة العجيبة”، تقدمه فرقة جدو أسامة، في مسرح الخيام بدمشق، الساعة الـ 5:00 مساءً.

3 – عرض أفلام “الكلام على إيه، أسد، حرب النجوم: الماندالوري وغروغو، الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11:45 صباحاً، ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

حمص:

عرض الفيلم الحربي الأمريكي: “السترة المعدنية الكاملة”، في مركز هارموني بحمص شارع الأظن – الدخلة الثالثة على اليسار، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

عرض فيلم الفنتازيا الأمريكي: “كيف تروض تنينك” في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

عرض فيلم الكرتون المدبلج بعنوان: “قلباً وقالباً 1″،، في صالة سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حلب:

1 – فعالية بعنوان: “عيدنا معكم أعلى”، تقدمها مديرية الثقافة في حلب بالشراكة مع جمعية القلب الأخضر، في المركز الثقافي بأعزاز، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – عرض أفلام “مومياء لي كرونين، ريستارت، هوبرز، الكلام على إيه، أسد”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.