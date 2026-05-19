تربية ريف دمشق تبدأ توزيع البطاقات الامتحانية للشهادات العامة الأسبوع المقبل

ريف دمشق-سانا



أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة ريف دمشق عن بدء توزيع البطاقات الامتحانية لطلاب الشهادات العامة للدورة الامتحانية 2025-2026، وفق برنامج زمني محدد يشمل مختلف الفروع التعليمية.



وبيّنت المديرية في منشور لها، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على الفيس بوك، أن توزيع بطاقات شهادة التعليم الثانوي بفروعها كافة سيتم يومي الخميس 21/5/2026، والسبت 23/5/2026، فيما توزع بطاقات شهادة التعليم الأساسي يومي الأحد 24/5/2026، والإثنين 25/5/2026.



وأوضحت المديرية أن بطاقات الطلاب المتقدمين للامتحانات بصفة دراسة حرة توزع ضمن المجمعات التربوية، بينما يتسلم الطلاب النظاميون بطاقاتهم من مدارسهم خلال أوقات الدوام الرسمي.



وأكدت مديرية التربية والتعليم حرصها على تسهيل إجراءات استلام البطاقات، وتنظيم العملية بما يضمن انسيابية العمل.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستعدادات الجارية لضمان حسن سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء ‏المناسبة للطلاب مع اقتراب موعد الامتحانات العامة.‏



ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من حزيران المقبل، ‏بينما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية الشرعية ‏والمهنية، في السادس من حزيران 2026.‏

