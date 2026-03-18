استئناف أعمال مشروع منظومة الطاقة الشمسية لدعم بئر بلدة مريمين بريف حمص

حمص-سانا

استأنفت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حمص، بالتعاون مع منظمة “غول” للإغاثة والتنمية، اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ مشروع منظومة الطاقة الشمسية لدعم بئر بلدة مريمين في ريف المحافظة.

وأوضح رئيس الوحدة الاقتصادية في بلدة تلدو بريف حمص حسن الأحمد، في تصريح لمراسل سانا، أنّ العمل في المشروع بدأ مطلع الشهر الجاري قبل أن يتوقف مؤقتاً نتيجة الظروف الجوية ليُستأنف اليوم، تمهيداً لاستكمال مراحله التنفيذية خلال الشهر القادم.

وبيّن أن المرحلة الأولى تتضمّن صب الأساسات الإسمنتية، وإنشاء سور من الأسلاك الشائكة لحماية الموقع، تليها أعمال لحام القواعد المعدنية المخصصة لتركيب الألواح الشمسية.

وأشار الأحمد إلى أن المنظومة تضم 255 لوحاً شمسياً، باستطاعة لا تقل عن 590 واط للوح الواحد، لتشغيل مضخة غاطسة بقدرة 90 كيلو واط، وبمعدل ضخ يصل إلى 60 متراً مكعباً من المياه في الساعة، إضافة إلى تركيب محول “إنفيرتر” بقدرة 132 كيلو واط وكامل التجهيزات اللازمة للتشغيل.

ولفت إلى أن المشروع يشمل أيضاً تركيب ألواح طاقة شمسية منزلية لتأمين الإنارة وتشغيل أجهزة التعقيم داخل المحطة، بما يضمن استمرارية العمل وتحسين كفاءة التشغيل.

ونوه إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الوارد المائي للبلدة التي تعتمد على بئر واحدة فقط، ما ينعكس إيجاباً على تلبية احتياجات الأهالي، وخاصة في فترات الذروة خلال فصل الصيف.

من جهته، أوضح رئيس مجلس بلدية مريمين فؤاد منصور أن البلدة تعاني منذ أكثر من خمس سنوات من نقص حاد في المياه، نتيجة الاعتماد على مصدر مائي واحد يقع شرقي البلدة، في حين يتوضّع الخزان في الجهة الغربية، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتعطل محرك الديزل.

وأشار منصور إلى أن هذه الظروف دفعت الأهالي إلى الاعتماد على صهاريج المياه بشكل مستمر، معرباً عن أمله في أن يسهم المشروع في تحسين واقع الإرواء بعد وضعه بالخدمة، ولا سيما أنه يخدم نحو 2000 عائلة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع بعد إنجازه في تعزيز استقرار التزويد المائي والتخفيف من معاناة الأهالي، بما يدعم استقرار المجتمع المحلي، ويحسن مستوى الخدمات الأساسية في البلدة.

دمشق المدينة تستعيد حضورها عبر كتب تروي عراقتها ومستقبلها بمعرض الكتاب الدولي
مراكز خدمة المواطن في دمشق.. إصدار الوثائق الرسمية بنظام الأتمتة وتنظيم الدور الإلكتروني
السفارة السعودية بدمشق تقيم حفلاً بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
محافظة إدلب تعلن إطلاق حملة “الوفاء لإدلب” بهدف إعادة تأهيل المناطق المدمرة
ريف دمشق.. إزالة جسر عرطوز حفاظاً على السلامة وتفادياً للحوادث المرورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك