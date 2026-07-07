الرئيس الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في قصر الشعب بدمشق

دمشق-سانا

استقبل الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق.

وتتناول المحادثات بين الجانبين آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وكان ماكرون والوفد المرافق له وصل أمس الإثنين إلى دمشق في زيارة رسمية إلى سوريا.

وقال ماكرون في منشور على منصة‎ ‌‏(‏X‏) عقب وصوله: ‏أتيت لأؤكد ‏التزام فرنسا ‏بالوقوف إلى جانب الشعب ‏السوري من أجل ‏سوريا ذات سيادة ‏موحدة بتعدديتها، ‏وتنعم بالسلام مع جيرانها‌‏.‏

ويضم الوفد المرافق لماكرون مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2009، ‏وتجسد تعزيز العلاقات السورية ـ الفرنسية القائمة على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة.‏

وكان الرئيس الشرع زار فرنسا في أيار 2025 تلبيةً لدعوة من نظيره الفرنسي.