“نوستاليجيا حنين” يعرض إبداعات ذوي الإعاقة والأيتام في المركز الثقافي باللاذقية

IMG 7330 "نوستاليجيا حنين" يعرض إبداعات ذوي الإعاقة والأيتام في المركز الثقافي باللاذقية

اللاذقية-سانا

احتفى مهرجان “نوستاليجيا حنين”، الذي نظمته جمعية منارة العلماء بالتعاون مع مديريتي الشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة في اللاذقية، اليوم الثلاثاء، بمواهب ذوي الإعاقة والأيتام من خلال معرض فني وعروض إبداعية هدفت إلى إبراز قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية.

IMG 7306 "نوستاليجيا حنين" يعرض إبداعات ذوي الإعاقة والأيتام في المركز الثقافي باللاذقية

وانطلقت فعاليات المهرجان بمعرض فني في بهو المركز الثقافي العربي باللاذقية، عرض خلاله المشاركون لوحات تشكيلية ومشغولات يدوية قبل أن تتواصل الفعاليات ببرنامج مسرحي تضمن عروضاً فنية متنوعة.

وقال مدير العلاقات العامة في جمعية منارة العلماء مهند ماردين، في تصريح لـ سانا، إن المهرجان يشكل منصة لإبراز مواهب فئات من المجتمع: ذوي الإعاقة والأيتام، موضحاً أن الهدف هو تمكينهم من تقديم أعمالهم أمام الجمهور وإتاحة مساحة للتعريف بقدراتهم.

IMG 7320 "نوستاليجيا حنين" يعرض إبداعات ذوي الإعاقة والأيتام في المركز الثقافي باللاذقية

وأضاف ماردين: إن نحو 12 مشاركاً قدموا عروضاً على المسرح، مقابل 13 مشاركاً في المعرض الفني، مؤكداً استمرار الجمعية في تنفيذ مبادرات تدعم هذه الفئات وتوفر لها فرصاً للتعبير عن الذات والانخراط في الأنشطة الثقافية.

وأعرب عدد من المشاركين عن تقديرهم لإتاحة الفرصة لهم لعرض مواهبهم، مشيرين إلى أن المهرجان أسهم في تعزيز تواصلهم مع الجمهور وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم.

ويأتي المهرجان ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى دعم المواهب المحلية وتوسيع المشاركة المجتمعية، بما يتيح لمختلف الفئات المساهمة في الحراك الثقافي بالمحافظة.

IMG 7310 "نوستاليجيا حنين" يعرض إبداعات ذوي الإعاقة والأيتام في المركز الثقافي باللاذقية
IMG 7311 "نوستاليجيا حنين" يعرض إبداعات ذوي الإعاقة والأيتام في المركز الثقافي باللاذقية
IMG 7312 "نوستاليجيا حنين" يعرض إبداعات ذوي الإعاقة والأيتام في المركز الثقافي باللاذقية
IMG 7316 "نوستاليجيا حنين" يعرض إبداعات ذوي الإعاقة والأيتام في المركز الثقافي باللاذقية
IMG 7319 "نوستاليجيا حنين" يعرض إبداعات ذوي الإعاقة والأيتام في المركز الثقافي باللاذقية
IMG 7321 "نوستاليجيا حنين" يعرض إبداعات ذوي الإعاقة والأيتام في المركز الثقافي باللاذقية
IMG 7323 "نوستاليجيا حنين" يعرض إبداعات ذوي الإعاقة والأيتام في المركز الثقافي باللاذقية
IMG 7324 "نوستاليجيا حنين" يعرض إبداعات ذوي الإعاقة والأيتام في المركز الثقافي باللاذقية
IMG 7328 "نوستاليجيا حنين" يعرض إبداعات ذوي الإعاقة والأيتام في المركز الثقافي باللاذقية
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