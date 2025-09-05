تركيب محولات جديدة لتحسين واقع الكهرباء في محكان بريف دير الزور الشرقي

ديرالزور-سانا

أنهت ورشات الشركة العامة لكهرباء دير الزور أعمال تركيب خمس محولات كهربائية جديدة في بلدة محكان بريف المحافظة الشرقي، وذلك في إطار خطة لتحسين واقع الكهرباء وتخفيف الأحمال عن مراكز التحويل المجاورة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس ياسر العبد الله في تصريح لمراسل سانا أن الورشات أنجزت مؤخراً أيضاً أعمال تمديد الخط الكهربائي المغذي لبلدة صبيخان، متضمناً تركيب أبراج وأعمدة كهربائية، وذلك بدعم من الأهالي وبالتنسيق مع إدارة المنطقة ومديرية الخدمات الفنية.

وأضاف العبد الله: إن الشركة عملت على تركيب واستبدال محولات كهربائية متضررة في بلدات الجلاء والقطعة والرمادي والسيال وحاوي الغبرة بمنطقة البوكمال، والتي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة قصف النظام البائد وعمليات التخريب.

وأشار إلى أن الكوادر الفنية المحلية تمكنت مؤخراً من صيانة مجموعتين في محطة التيم لتوليد الطاقة الكهربائية بدير الزور، وأصبحتا جاهزتين للعمل الاحتياطي بكامل طاقتهما في حالات الطوارئ، بما يسهم في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية بالمحافظة.