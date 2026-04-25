بمشاركة فئات عمرية مختلفة.. محافظة حمص تنظم بطولة للجمباز

حمص-سانا

أقامت مديرية الرياضة والشباب بحمص اليوم السبت بطولة الجمباز – الباركور على مستوى المحافظة في صالة الريشة ضمن صالات ملعب خالد بن الوليد بالمدينة.

وشارك في البطولة 16 لاعباً من فئات عمرية مختلفة من أندية شرطة حمص، وخالد بن الوليد، وعمال حمص.

وفي تصريح لـ سانا أوضح شادي سليمان عضو اتحاد الجمباز في وزارة الرياضة والشباب، أن البطولة تأتي ضمن خطة الاتحاد العربي السوري للجمباز لتفعيل لعبة الباركور وتوسيع انتشارها، وتهدف البطولة إلى خلق قاعدة لاعبين جدد، لافتاً إلى أن البنية التحتية الحالية غير مجهّزة للباركور، وتحتاج إلى صالة خاصة للجمباز خلال الفترة المقبلة.

وأشار سليمان إلى أن الجمباز يتضمن الباركور، والجمباز الفني، والجمباز الإيقاعي، مؤكداً أن الاتحاد سيقيم عدة بطولات خلال شهر حزيران القادم لتشمل مختلف الأنواع والفئات كافة.

كما لفت إلى أن سوريا شاركت في البطولات الخارجية وبفئات عمرية متنوعة، منها بطولة الباركور في الأردن، حقق فيها اللاعبون ميدالية ذهبية وأخرى برونزية على مستوى آسيا، إضافة إلى أنه يتم التحضير لبطولة باركور تنشيطية ستقام في حلب مطلع أيار القادم.

بدوره أوضح المدرب بشار المغربل أن البطولة تشجيعية وتهدف إلى عرض فكرة الباركور في حمص، مشيراً إلى بروز نقاط قوة لدى اللاعبين، أبرزها حركة الدوران العكسية الخلفية، مع ملاحظة تطور واضح في أداء الفئات العمرية الصغيرة.

من جهته أوضح المدرب محمد تركي سنبل من أكاديمية خالد بن الوليد أن البطولة تسهم في تعزيز الثقة لدى اللاعبين وتمكّنهم من الاستفادة من أخطائهم وتحسين أدائهم.

ورأى كريم القصير، رئيس اللجنة العليا لرياضة الباركور في سوريا، أن إقامة البطولة لأول مرة في حمص كانت تجربة ناجحة أظهرت مواهب وطاقات شبابية متميزة.

وأعرب اللاعب أحمد دبدوب، الحائز المركز الأول بفئة فوق 16 عاماً من أكاديمية خالد بن الوليد، عن سعادته بالمشاركة، مؤكداً أن الاستمرار في التدريب والتشجيع وصقل المهارات سيسهم في تطوير أدائه، لافتاً إلى أن بعض الحركات شكّلت تحدياً خلال المنافسات.

وتأتي هذه البطولة ضمن جهود مديرية الرياضة والشباب في حمص لتفعيل الألعاب الحديثة، واكتشاف المواهب الشابة، ورفع الجاهزية الفنية للاعبين، والتحضير لبطولات محلية وخارجية قادمة.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك