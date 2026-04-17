فوز مفاجئ للكرامة على الوحدة في الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

حسم فريق الكرامة قمة الجولة 16 من الدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه المفاجئ على الوحدة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الفيحاء بدمشق.

وسجل للكرامة كل من إسلام بطران هدفين ومحمد سراقبي هدف واحد، بينما سجل للوحدة عبد الرحمن بركات.

نتائج مباريات الجولة16

وفرض خان شيخون التعادل على أهلي حلب بهدف لمثله، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب إدلب البلدي حيث سجل لأهلي حلب زكريا حنان، وأدرك عبد العزيز ريحانية التعادل لخان شيخون.

وبرباعية نظيفة، أمطر “حمص الفداء” شباك ضيفه دمشق الأهلي في المباراة التي أقيمت على ملعب حمص البلدي، وسجل أهداف “حمص الفداء” كل من خطاب مشلب ومحمد مالطا هدف لكل منهما، وعبد الهادي الدالي هدفين.

وخيم التعادل على مباراة أمية والحرية بنتيجة هدف لمثله، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحمدانية بحلب، وسجل للحرية عبد الرزاق البستاني، أما أمية فقد سجل له محمد زكور.

وبهدف أيمن عكيل انتصر حطين على الشرطة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب اللاذقية البلدي.

وفاز الطليعة على الفتوة بهدف دون مقابل سجله اللاعب باباسار دياتي في المباراة التي جمعتهما على ملعب دير الزور البلدي.

وعمق جبلة من جراح الشعلة بالفوز عليه بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب جبلة البلدي حيث سجل للفائز عبد الرزاق فيستون هدفين.

وتختتم غداً السبت الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز بلقاء يجمع الجيش مع تشرين على ملعب الفيحاء.