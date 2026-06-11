نادي الهلال يحجز بطاقة الصعود للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه

حماة-سانا

حجز نادي الهلال من محافظة الحسكة بطاقة التأهل إلى الدوري الممتاز للرجال بكرة القدم لأول مرة منذ تأسيسه.



وجاء صعود الهلال لمصاف أندية الدوري الممتاز بعد تعادله مع نادي دوما بهدفٍ لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في محافظة حماة، ليحسم بطاقة التأهل الثانية إلى جانب نادي النواعير.



ويخوض نادي الهلال منافسات الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، ليكون النادي الوحيد من محافظة الحسكة الذي سيلعب في الدوري الممتاز بالعام القادم.



ويُعد هذا التأهل خطوة مهمة في مسيرة النادي، تعكس تطور مستواه الفني خلال الموسم، وتمنحه فرصة جديدة للمنافسة في دوري الكبار.