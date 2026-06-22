صوت النواعير يستحضر ذاكرة حماة في محاضرة ضمن أسبوع التراث اللامادي

حماة-سانا

بين هدير النواعير الذي رافق أجيالاً من أبناء حماة، وصدى الحكايات والأشعار التي حفظت حضورها في الذاكرة الشعبية، استحضرت محاضرة ثقافية أقيمت اليوم الإثنين في المركز الثقافي بمدينة حماة جانباً من الإرث الحضاري الذي ما زال يشكل أحد أبرز رموز الهوية المحلية.

ففي إطار فعاليات اليوم الثاني من أسبوع التراث اللامادي الذي تقيمه مديرية الثقافة بحماة، ألقت المهندسة المعمارية والباحثة راما تركاوي محاضرة بعنوان:”نعير السنديان والبلوط (عن فلسفة الصوت وهندسة الدوران)”، تناولت فيها الأبعاد الثقافية والإنسانية المرتبطة بالنواعير، ودورها بوصفها أحد أهم الشواهد الحية على تاريخ المدينة وخصوصيتها الحضارية.

وسلطت تركاوي الضوء على أهمية التراث الثقافي اللامادي في صون الهوية الوطنية وتعزيز الذاكرة الجمعية، متوقفة عند فلسفة الصوت وهندسة الدوران في النواعير، وما يحمله هديرها من دلالات رمزية ونفسية ارتبطت بحياة السكان عبر قرون طويلة.

وأوضحت تركاوي في تصريح لـ سانا أن المحاضرة ركزت على مهنة صناعة النواعير وما تمثله من قيمة تاريخية وثقافية لأهالي حماة، مبينةً أن هذه المنشآت الخشبية المتفردة لم تكن مجرد وسيلة لرفع المياه، بل كانت جزءاً أصيلاً من تفاصيل الحياة اليومية، وحاضرة بقوة في الأشعار والحكايات والروايات الشعبية التي تناقلتها الأجيال.

وأضافت: إن النواعير تشكل أثراً عالمياً استثنائياً بما تنطوي عليه من عبقرية هندسية وجمالية، فضلاً عن ارتباطها العاطفي العميق بأبناء المدينة الذين ما زال صوتها يستحضر لديهم مشاعر الانتماء والحنين إلى الماضي.

وشهدت المحاضرة حضوراً لافتاً من المهتمين بالشأن الثقافي والتراثي، حيث تابع المشاركون عرضاً تناول تاريخ النواعير ومكانتها في الوجدان الحموي، كما دار نقاش حول أهمية توثيق المهن التقليدية والعناصر المرتبطة بهذا الإرث الثقافي وحمايتها للأجيال القادمة.

من جهته، أشار مدير الثقافة بحماة محمد العمر إلى أن المحاضرة ركزت على البعد الفلسفي والنفسي لصوت الناعورة، وما يختزنه من معانٍ ودلالات ارتبطت بوجدان سكان المدينة عبر العصور، مؤكداً أن الإقبال الجيد الذي شهدته الفعالية يعكس مكانة النواعير بوصفها معلماً تاريخياً وثقافياً يحظى بحضور راسخ في ذاكرة المجتمع المحلي.

وتتواصل فعاليات أسبوع التراث اللامادي غداً الثلاثاء من خلال جلسة تفاعلية بعنوان من “خلف الكواليس… حكاية هتاف”، يشارك فيها عدد من منشدي الثورة، في إطار برنامج يهدف إلى تسليط الضوء على عناصر التراث غير المادي وإبراز دورها في حفظ الهوية الثقافية السورية.