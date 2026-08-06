انطلاق مهرجان “صيف سوريا 2026” في طرطوس بفعاليات متنوعة تدعم الحراك الثقافي والمجتمعي

طرطوس-سانا

انطلقت مساء اليوم في الحديقة المركزية بمدينة طرطوس فعاليات مهرجان “صيف سوريا 2026”، برعاية وزارة الثقافة ومحافظة طرطوس، وبالتعاون مع مديرية الثقافة، في تظاهرة ثقافية وفنية ومجتمعية تستمر حتى الحادي والعشرين من آب.

وتتضمن فعاليات المهرجان برنامجاً متنوعاً يجمع الأنشطة الثقافية والفنية والتعليمية والترفيهية، بهدف دعم الأطفال وتشجيع الإبداع وتنشيط الحراك الثقافي في المحافظة.

وشهد الافتتاح حضور معاون محافظ طرطوس سامي الزخ، ومدير الثقافة يوسف الجندي، وعدد من مسؤولي الجهات العامة والفعاليات المجتمعية، وسط حضور جماهيري واسع من العائلات والأطفال، فيما استُهلت الفعاليات بعرض غنائي قدّمه كورال “نهاوند” بقيادة الفنانة حلا نقرور.

مساحة تفاعلية تجمع بين الترفيه والتعليم والثقافة

في السياق، أوضحت مدير مؤسسة سلام للمعارض والمؤتمرات سلام ياسين في تصريح لمراسلة سانا، أن المهرجان يأتي ثمرة تعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة طرطوس وعدد من الجهات الداعمة، بهدف توفير مساحة تجمع بين الثقافة والفن والعمل المجتمعي.

وأشارت سلام إلى أن المهرجان يركز على دعم وتمكين الأطفال، ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز مواهبهم، إلى جانب دعم أصحاب المهن والحرف اليدوية من خلال تخصيص مساحات لعرض منتجاتهم، فضلاً عن مشاركة عدد من الفعاليات التجارية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.

وأضافت: حرصنا على أن يكون المهرجان مساحة تفاعلية للأسرة السورية، تجمع بين الترفيه والتعليم والثقافة، وتسهم في تعزيز قيم المشاركة والإبداع، واحتضان المبادرات المجتمعية التي تخدم الأطفال والشباب.

تنشيط المشهد الثقافي في المحافظة

من جانبه، أكد مدير مديرية الثقافة في طرطوس يوسف الجندي، أن المهرجان يترجم توجه وزارة الثقافة نحو تعزيز حضور النشاط الثقافي في الفضاءات العامة، وإتاحة الفرصة أمام الأطفال والشباب للتفاعل مع الفنون واكتشاف مواهبهم.

وأشار الجندي إلى أن برنامج المهرجان، الذي يمتد حتى الحادي والعشرين من آب الجاري، يتضمن باقة واسعة من الفعاليات الثقافية والفنية، تشمل عروضاً لفرق الكورال، وأمسيات موسيقية وغنائية، وورشات فنية، ومحاضرات تفاعلية، وأنشطة تعليمية وترفيهية للأطفال، إلى جانب مشاركات لفرق فنية واجتماعية، بما يسهم في تنشيط المشهد الثقافي بالمحافظة، وتعزيز دور الثقافة في بناء الإنسان وترسيخ قيم الإبداع والانتماء.

قسم “الفنان الصغير” لدعم الأطفال

بدورها، أوضحت الفنانة التشكيلية دعاء عبود من قسم ثقافة الطفل في مديرية الثقافة بطرطوس، أن المديرية تشارك في المهرجان من خلال قسم الفنان الصغير، الذي يتيح للأطفال مساحة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بالرسم والألوان، إضافة إلى معرض خاص بإبداعاتهم، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة ورعايتها.

وقالت عبود: “بدأت اليوم فعاليات صيف سوريا في طرطوس، المدينة التي تحب الحياة والفرح، ونحرص من خلال قسم الفنان الصغير على منح الأطفال مساحة حرة للتعبير عن أنفسهم، لأن الفن يسهم في تنمية شخصية الطفل، ويعزز ثقته بنفسه، ويشجع خياله وإبداعه”.

أنشطة متنوعة تجمع بين المتعة والفائدة

من جهتها، أعربت الزائرة ناريمان سلاخ عن إعجابها بمستوى التنظيم وتنوع الأنشطة، مشيرة إلى أن المهرجان يوفر للأطفال والعائلات مساحة تجمع بين المتعة والفائدة.

ولفتت إلى أن المهرجان يضم أنشطة متنوعة تناسب جميع الأطفال، من الرسم والعروض الفنية إلى الفقرات الترفيهية والتعليمية، وهو ما يمنح العائلات فرصة لقضاء أوقات ممتعة في أجواء مفعمة بالحياة”.

ويقام المهرجان يومياً في الحديقة المركزية بمدينة طرطوس من الساعة الخامسة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل، ويستمر حتى الحادي والعشرين من آب الجاري، متضمناً عروضاً لفرق كورال نهاوند، ومركز آمال للطفولة، وكورال براعم الموسيقا، وكورال أطفال أرجوان، وفرقة لمار، وفرقة شهرزاد، وفرقة الشاهين، وكورال ست الكل، وكورال الأطفال “أثر”، وفرقة حلم وحنين.

كما يشمل المهرجان محاضرات تفاعلية وورشات فنية وثقافية، وشارعاً للتسوق، ومعارض للحرف اليدوية، بما يعزز دوره كمنصة لدعم الثقافة والإبداع والمبادرات المجتمعية في محافظة طرطوس.