المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 22 من أيار 2026

دمشق:

1 – عرض الفيلم الوثائقي “مفاتيح دمشق 2025 – أحداث الثورة من الانتفاضة إلى النصر”، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “أليس في بلاد العجائب”، “موانا”، في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – عرض الفيلم الدرامي الأردني “إنشاء الله ولد”، للمخرج أمجد الرشيد، يتبع الفيلم نقاش مفتوح، في غاليري زوايا بالقصاع ساحة برج الروس، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – عرض أفلام “الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2، محققو الأغنام”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:15 مساءً.

ريف دمشق:

1 – جلسة نقاش رواية “كوخ العم توم”، ضمن جلسة نقاش كتاب في نادي ألبيرتو للقراءة، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – عرض الفيلم الروائي المصري “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، في بيت ألبيرتو اليسوعي بجرمانا، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

عرض فيلم الكرتون الأمريكي “روح”، في صالة سينما سلمية، الساعة الـ 7 مساءً.

حلب:

1 – جلسة نقاش حول المسرح في مدينة حلب، تنظمها دائرة المسرح السوري في المحافظة، على خشبة المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – فعالية اليوم العالمي للتنوع الثقافي، في قاعة نقابة الفنانين التشكيليين ، جانب فرن الرازي، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – أمسية غنائية بعنوان: “عبق الأمس”، يقدمها تجمع فرقة التراث للغناء والموسيقا بقيادة الأستاذ عبد الباسط بكار، في دار الكتب الوطنية في حلب، الساعة الـ 8 مساءً.

4 – عرض أفلام “الرئيسيات، صافرة، الدراما، الكلام على إيه، الشيطان يرتدي برادا 2″، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

الرقة:

أمسية شعرية للشعراء: أنس الدغيم، وعبد المنعم جاسم، وخالد المحيميد، ووائل الأسود، في المركز الثقافي بمدينة الطبقة، الساعة الـ 7:30 مساءً.