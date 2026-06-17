يحوّلون الحجارة إلى أمل… كبار السن يتعلمون الفسيفساء في دار البشارة بريف حمص

حمص-سانا
في دار البشارة لرعاية المسنين ببلدة المزينة في ريف حمص الغربي، يخوض عدد من كبار السن تجربة فنية جديدة من خلال دورة لتعليم فن الفسيفساء أطلقتها جمعية إحياء فن الفسيفساء تحت عنوان “إننا موجودون”، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإشراكهم في نشاط ثقافي وتراثي يحمل الكثير من المعاني الإنسانية.
الإبداع لا يرتبط بالعمر
وأوضحت رئيسة جمعية إحياء فن الفسيفساء والفنانة التشكيلية جمال حنوش في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة تنطلق من إيمان الجمعية بأن الإبداع والعطاء لا يرتبطان بمرحلة عمرية محددة، بل يظلان جزءاً من حياة الإنسان وقدرته على التعبير عن ذاته.
وبينت حنوش أن فكرة المبادرة جاءت لإتاحة الفرصة أمام كبار السن لاكتشاف طاقاتهم ومواهبهم الكامنة، وتعزيز شعورهم بأنهم ما زالوا جزءاً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع، مشيرة إلى الحماس والتفاعل الكبيرين اللذين أبداهما المشاركون منذ انطلاق الدورة، مؤكدة أن الجمعية وفرت جميع المواد والأدوات اللازمة بما يتناسب مع قدراتهم ويتيح لهم تنفيذ أعمال فنية متنوعة.
وأضافت: إن التدريب على الفسيفساء أسهم في تنمية مهارات التركيز والدقة لدى المشاركين، كما عزز روح المبادرة والتنافس الإيجابي بينهم، فيما منحتهم الأعمال التي أنجزوها بأيديهم شعوراً بالإنجاز والفخر، منوهة بهذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في سوريا لتعليم فن الفسيفساء لكبار السن داخل دار للرعاية.
الفن مساحة للتواصل والثقة
من جانبه، أوضح الممرض في دار البشارة سومر موسى أن الدار تحرص على استضافة الأنشطة التدريبية والترفيهية الموجهة لكبار السن، لما لها من أثر إيجابي في دعمهم نفسياً واجتماعياً وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
وأشار موسى إلى التسهيلات اللازمة التي قدمتها الدار لإنجاح المبادرة، مؤكداً أن دورة الفسيفساء تركت أثراً واضحاً لدى المشاركين، إذ أتاحت لهم فرصة التعبير عن أنفسهم وتنمية مهاراتهم اليدوية والذهنية، إلى جانب دورها في تعزيز التواصل الاجتماعي وكسر الروتين اليومي داخل الدار.
وعبّرت المشاركة نهلة ميخائيل عاصم عن سعادتها بالمشاركة في الدورة، حيث شكلت لها تجربة جديدة وممتعة بالنسبة لها، وأسهمت في تنمية مهاراتها ومنحتها شعوراً بالإنجاز والرضا، معربة عن أملها باستمرار مثل هذه الأنشطة وإتاحة الفرصة أمام المزيد من كبار السن للاستفادة منها.
الفسيفساء تفتح نوافذ جديدة للحياة
وتسلط هذه المبادرة الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه الفنون والأنشطة الثقافية في تحسين جودة حياة كبار السن، عبر توفير مساحات للإبداع والتعلم والتفاعل الاجتماعي، بما يعزز اندماجهم في المجتمع ويمنحهم فرصاً جديدة للتعبير عن قدراتهم.
ويُعد فن الفسيفساء من أبرز الفنون التراثية التي اشتهرت بها سوريا عبر العصور، ولا تزال لوحاته تزين العديد من المواقع الأثرية والتاريخية في مختلف المحافظات، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذا الفن العريق ونقله إلى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع تعزيز الاهتمام بكبار السن وإشراكهم في أنشطة ثقافية وفنية تسهم في تنمية مهاراتهم وتحسين صحتهم النفسية والاجتماعية.