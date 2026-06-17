يحوّلون الحجارة إلى أمل… كبار السن يتعلمون الفسيفساء في دار البشارة بريف حمص

حمص-سانا‏

في دار البشارة لرعاية المسنين ببلدة المزينة في ريف حمص الغربي، يخوض عدد من كبار ‏السن تجربة فنية جديدة من خلال دورة لتعليم فن الفسيفساء أطلقتها جمعية إحياء فن الفسيفساء ‏تحت عنوان “إننا موجودون”، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وإشراكهم في نشاط ‏ثقافي وتراثي يحمل الكثير من المعاني الإنسانية.‏

الإبداع لا يرتبط بالعمر

وأوضحت رئيسة جمعية إحياء فن الفسيفساء والفنانة التشكيلية جمال حنوش في تصريح ل‏مراسل سانا، أن المبادرة تنطلق من إيمان الجمعية بأن الإبداع والعطاء لا يرتبطان بمرحلة ‏عمرية محددة، بل يظلان جزءاً من حياة الإنسان وقدرته على التعبير عن ذاته.‏

وبينت حنوش أن فكرة المبادرة جاءت لإتاحة الفرصة أمام كبار السن لاكتشاف طاقاتهم ‏ومواهبهم الكامنة، وتعزيز شعورهم بأنهم ما زالوا جزءاً فاعلاً ومؤثراً في المجتمع، مشيرة إلى ‏الحماس والتفاعل الكبيرين اللذين أبداهما المشاركون منذ انطلاق الدورة، مؤكدة أن الجمعية ‏وفرت جميع المواد والأدوات اللازمة بما يتناسب مع قدراتهم ويتيح لهم تنفيذ أعمال فنية متنوعة.‏

وأضافت: إن التدريب على الفسيفساء أسهم في تنمية مهارات التركيز والدقة لدى المشاركين، كما ‏عزز روح المبادرة والتنافس الإيجابي بينهم، فيما منحتهم الأعمال التي أنجزوها بأيديهم شعوراً ‏بالإنجاز والفخر، منوهة بهذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها في سوريا لتعليم فن الفسيفساء ‏لكبار السن داخل دار للرعاية.‏

الفن مساحة للتواصل والثقة

من جانبه، أوضح الممرض في دار البشارة سومر موسى أن الدار تحرص على استضافة ‏الأنشطة التدريبية والترفيهية الموجهة لكبار السن، لما لها من أثر إيجابي في دعمهم نفسياً ‏واجتماعياً وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.‏

وأشار موسى إلى التسهيلات اللازمة التي قدمتها الدار لإنجاح المبادرة، مؤكداً أن دورة ‏الفسيفساء تركت أثراً واضحاً لدى المشاركين، إذ أتاحت لهم فرصة التعبير عن أنفسهم وتنمية ‏مهاراتهم اليدوية والذهنية، إلى جانب دورها في تعزيز التواصل الاجتماعي وكسر الروتين ‏اليومي داخل الدار.‏

وعبّرت المشاركة نهلة ميخائيل عاصم عن سعادتها بالمشاركة في الدورة، حيث شكلت لها ‏تجربة جديدة وممتعة بالنسبة لها، وأسهمت في تنمية مهاراتها ومنحتها شعوراً بالإنجاز والرضا، ‏معربة عن أملها باستمرار مثل هذه الأنشطة وإتاحة الفرصة أمام المزيد من كبار السن للاستفادة ‏منها.‏

الفسيفساء تفتح نوافذ جديدة للحياة

وتسلط هذه المبادرة الضوء على الدور الذي يمكن أن تؤديه الفنون والأنشطة الثقافية في تحسين ‏جودة حياة كبار السن، عبر توفير مساحات للإبداع والتعلم والتفاعل الاجتماعي، بما يعزز ‏اندماجهم في المجتمع ويمنحهم فرصاً جديدة للتعبير عن قدراتهم.‏

ويُعد فن الفسيفساء من أبرز الفنون التراثية التي اشتهرت بها سوريا عبر العصور، ولا تزال ‏لوحاته تزين العديد من المواقع الأثرية والتاريخية في مختلف المحافظات، وتأتي هذه المبادرة في ‏إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على هذا الفن العريق ونقله إلى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي ‏مع تعزيز الاهتمام بكبار السن وإشراكهم في أنشطة ثقافية وفنية تسهم في تنمية مهاراتهم ‏وتحسين صحتهم النفسية والاجتماعية.‏