صالون حماة الثقافي في مهرجان الربيع مساحة حرة للحوار بمختلف المواضيع

حماة-سانا
يشكل صالون حماة الثقافي إحدى الفعاليات المهمة المرافقة لمهرجان ربيع حماة في دورته السادسة والعشرين الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي في محيط قلعة حماة.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مسؤول الشباب في مديرية الشؤون السياسية، مدير صالون حماة الثقافي عبد الله الإسماعيل أن الصالون الثقافي هو مساحة حرة للحوار تغطي عدداً من المواضيع الثقافية والفكرية والاقتصادية والتاريخية التي تهم المواطنين بمختلف شرائحهم واهتماماتهم.
وبيّن الإسماعيل أن هذا الصالون يستعرض أهم المواضيع المهمة والطارئة حول الوضع السوري بشكل عام والحموي بشكل خاص، بما يسهم في إغناء المهرجان فكرياً وثقافياً، ولفت إلى أن من أهداف تنظيم الصالون الثقافي في مهرجان الربيع هو تسليط الضوء على تاريخ حماة العريق.
وأشار الإسماعيل إلى أن صالون حماة الثقافي سينظم ست جلسات حوارية خلال فترة المهرجان وذلك على المنصة الرئيسية بمحيط القلعة.
يذكر أن جلسة اليوم من صالون حماة الثقافي ناقشت موضوع الاستثمار الزراعي في حماة.