فعالية “حوارات شباب” في حماة تعرّف المشاركين بتراث المدينة وهويتهم المحلية

حماة -سانا

نظمت وحدة الدعم والاستقرار بالشراكة مع حاضنة أعمال “أفكار بلس” مساء اليوم الخميس، فعالية بعنوان “حوارات شباب” في متحف قصر العظم الأثري، سلطت الضوء فيها على التراث الحموي المادي واللامادي، بهدف تعزيز الهوية المحلية وربط الشباب بالهوية الوطنية الجامعة.

وأوضح الشريك المؤسس بحاضنة “أفكار بلس”، المهندس سامر الأسود، في تصريح لـ مراسل سانا، أن الهدف من الفعالية تعريف الشباب بتراث مدينة حماة العريق والتنوع الثقافي الغني، الذي تأثر بفترة الحرب الماضية، لافتاً إلى أهمية تعزيز الانتماء وبناء السلام الاجتماعي.

من جانبها أكدت الطالبة نور السبع أهمية المبادرات الثقافية في رفع الوعي لدى الشباب وتعريفهم بمكونات هويتهم المحلية والوطنية.

وتأتي الفعالية ضمن مشروع “تعزيز المشاركة الوطنية وبناء الثقة – جسور”، الممول من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والدنمارك، كجزء من مبادرة السلام لسوريا التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ويذكر أن “أفكار بلس” تدعم المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب من خلال التدريب وورشات العمل، فيما تأسست وحدة الدعم والاستقرار عام 2016 لتقديم خدمات أساسية للسكان في المناطق المحررة، شملت الإغاثة وإزالة الأنقاض.