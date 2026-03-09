بحضور الوزير خطاب… مأدبة إفطار رمضاني جماعي في وزارة الداخلية

دمشق-سانا

أقامت إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية السورية مأدبة إفطار رمضاني جماعي، بحضور وزير الداخلية أنس خطاب، وعدد من المعاونين، إلى جانب مديري الإدارات وقادة الأمن الداخلي، وذلك في أجواء عكست روح الألفة والترابط المؤسسي.

وذكرت قناة وزارة الداخلية على التلغرام أنه تخلل اللقاء كلمة لمدير إدارة التأهيل والتدريب حسين سلمان، الذي رحب بالوزير خطاب والحضور، وأعرب عن شكره وتقديره لاهتمامهم ودعمهم المستمر لبرامج التأهيل والتطوير، ومساندتهم للإدارة في جهودها.

من جانبه، أشاد الوزير خطاب خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها الإدارة في تطوير قدرات الكوادر وتعزيز كفاءتهم المهنية، منوهاً إلى أن جهودها تمثل ركيزة أساسية في بناء مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة التحديات.