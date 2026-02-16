زيارة ميدانية لمحافظ إدلب للاطّلاع على سير العملية التعليمية

إدلب-سانا

اطّلع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن اليوم الإثنين، على سير العملية التعليمية، خلال زيارته إحدى مدارس المدينة، بعد انتهاء احتجاج المعلمين، واستئناف الدوام الرسمي.

واستمع المحافظ خلال الزيارة إلى مطالب المعلمين واحتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، مؤكداً استمراره بمتابعتها مع الجهات المختصة لتسريع الاستجابة لها، ومعالجة المشكلات، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وانتظامها.

كما رافق المحافظ في زيارته كل من مدير مديرية تربية المحافظة عمر لطوف، وعضو المكتب التنفيذي جمال شحود، ومدير مجمع إدلب التربوي.

يُشار إلى أنّ مدارس إدلب وريفها شهدت منذ بداية الفصل الدراسي الثاني في الأول من شباط الجاري، وقفات احتجاجية للمعلمين في العديد من المناطق، للمطالبة بتحسين الرواتب.