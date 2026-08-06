العايش والحصري: مطار دير الزور رافد للتنمية والاستثمار وخطة متكاملة لتطويره

دير الزور- سانا
أكد محافظ دير الزور زياد العايش، أن إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي تشكل رافداً اقتصادياً وتنموياً للمحافظة، وتسهم في دعم خطط التنمية وتسريع الحركة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار، إضافة إلى ربط أبناء المحافظة المغتربين بأرضهم ووطنهم.
وقال العايش، خلال حفل افتتاح المطار اليوم الأربعاء: إن دير الزور تمتلك مقومات كبيرة للنمو والتقدم والازدهار في مختلف القطاعات، وإن عودة المطار إلى الخدمة وتوسيع نشاطه دولياً سيشكلان عاملاً مهماً في تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومستقبل سوريا.
وأضاف العايش، أن المطار سيكون شرياناً حيوياً وجسراً يصل أبناء المحافظة المغتربين بأرضهم وأهاليهم، ويسهّل عودتهم، ويعزز ارتباطهم بوطنهم ومشاركتهم في مسيرة نهضته وإعماره.
وتوجه العايش بالشكر إلى الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، وجميع الوزارات والمؤسسات والجهات التي أسهمت في إعادة تشغيل المطار، مؤكداً أن دير الزور ماضية بسواعد أبنائها في تحويل الألم إلى أمل، والدمار إلى تنمية وإعمار.
بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، أن إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي تمثل مرحلة جديدة في مسيرة إعادة بناء سوريا واستعادة مؤسساتها وتحريك عجلة التنمية، مشيراً إلى أن إعادة تشغيله كانت أولوية وطنية، لما يمثله من أهمية في خدمة أبناء المحافظة، وتعزيز النشاطين الاقتصادي والاستثماري.
وأوضح الحصري، أن افتتاح المطار يعزّز الثقة بقدرة الدولة على تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن المطار يسهم في تسهيل حركة المواطنين، وإعادة ربط شرق سوريا بشبكة النقل الجوي الوطنية والدولية.
وأكد الحصري، أن الهيئة أنجزت أعمال إعادة التأهيل بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية خلال فترة زمنية قياسية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية.
وبيّن الحصري أن الهيئة اعتمدت تنفيذ المشروع على مراحل، إذ أعادت تأهيل مبنى الركاب القائم لتسريع عودة المطار إلى الخدمة، بدلاً من انتظار اكتمال إنشاء مطار جديد بجميع مرافقه، بما يتيح للمواطنين الاستفادة منه، ويمكّن شركات الطيران من إدراجه ضمن شبكاتها التشغيلية، بالتوازي مع مواصلة تطويره.
وأشار الحصري إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء صالة حديثة للركاب، ومركز للشحن الجوي، وهنغار لصيانة الطائرات، وفندق، إضافة إلى مناطق استثمارية ومرافق خدمية ولوجستية متكاملة، بما يسهم في تحويل المطار إلى مركز اقتصادي وتنموي يخدم محافظة دير الزور والمنطقة الشرقية.
وكان حفل افتتاح مطار دير الزور الدولي انطلق مساء اليوم بحضور وفد وزاري ضم كلاً من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والصحة مصعب العلي، والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، والإعلام خالد زعرور، والمالية محمد يسر برنية، ومحافظ دير الزور زياد العايش، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي.
واستقبل مطار دير الزور الدولي، في وقت سابق، أول رحلتي طيران للخطوط الجوية السورية، إحداهما داخلية قادمة من دمشق، والثانية دولية قادمة من الكويت بعد توقف دام لسنوات طويلة.
وتسهم عودة مطار دير الزور الدولي للخدمة في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وتختصر على المسافرين عناء الانتقال والترانزيت عبر المحافظات أو المطارات الأخرى، وتوفر الوقت والجهد، وتمنحهم خيارات سفر أكثر سهولة.