العايش والحصري: مطار دير الزور رافد للتنمية والاستثمار وخطة متكاملة لتطويره

دير الزور- سانا‏

أكد محافظ دير الزور زياد العايش، أن إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي تشكل رافداً اقتصادياً وتنموياً للمحافظة، وتسهم ‌‏في دعم خطط التنمية وتسريع الحركة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار، إضافة إلى ربط أبناء المحافظة المغتربين ‌‏بأرضهم ووطنهم.‏

وقال العايش، خلال حفل افتتاح المطار اليوم الأربعاء: إن دير الزور تمتلك مقومات كبيرة للنمو والتقدم والازدهار في ‌‏مختلف القطاعات، وإن عودة المطار إلى الخدمة وتوسيع نشاطه دولياً سيشكلان عاملاً مهماً في تحفيز الاقتصاد وجذب ‌‏الاستثمارات، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومستقبل سوريا.‏

وأضاف العايش، أن المطار سيكون شرياناً حيوياً وجسراً يصل أبناء المحافظة المغتربين بأرضهم وأهاليهم، ويسهّل عودتهم، ‌‏ويعزز ارتباطهم بوطنهم ومشاركتهم في مسيرة نهضته وإعماره.‏

وتوجه العايش بالشكر إلى الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، وجميع الوزارات والمؤسسات والجهات التي أسهمت ‌‏في إعادة تشغيل المطار، مؤكداً أن دير الزور ماضية بسواعد أبنائها في تحويل الألم إلى أمل، والدمار إلى تنمية وإعمار.‏

بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، أن إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي تمثل ‏مرحلة جديدة في مسيرة إعادة بناء سوريا واستعادة مؤسساتها وتحريك عجلة التنمية، مشيراً إلى أن إعادة تشغيله كانت ‏أولوية وطنية، لما يمثله من أهمية في خدمة أبناء المحافظة، وتعزيز النشاطين الاقتصادي والاستثماري.‏

وأوضح الحصري، أن افتتاح المطار يعزّز الثقة بقدرة الدولة على تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد ‏الوطني، لافتاً إلى أن المطار يسهم في تسهيل حركة المواطنين، وإعادة ربط شرق سوريا بشبكة النقل الجوي الوطنية ‏والدولية.‏

وأكد الحصري، أن الهيئة أنجزت أعمال إعادة التأهيل بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية خلال فترة زمنية ‏قياسية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية.‏

وبيّن الحصري أن الهيئة اعتمدت تنفيذ المشروع على مراحل، إذ أعادت تأهيل مبنى الركاب القائم لتسريع عودة المطار إلى ‌‏الخدمة، بدلاً من انتظار اكتمال إنشاء مطار جديد بجميع مرافقه، بما يتيح للمواطنين الاستفادة منه، ويمكّن شركات الطيران ‌‏من إدراجه ضمن شبكاتها التشغيلية، بالتوازي مع مواصلة تطويره.‏

وأشار الحصري إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء صالة حديثة للركاب، ومركز للشحن الجوي، وهنغار لصيانة ‏الطائرات، وفندق، إضافة إلى مناطق استثمارية ومرافق خدمية ولوجستية متكاملة، بما يسهم في تحويل المطار إلى مركز ‏اقتصادي وتنموي يخدم محافظة دير الزور والمنطقة الشرقية.‏

وكان حفل افتتاح مطار دير الزور الدولي انطلق مساء اليوم بحضور وفد وزاري ضم كلاً من ‏وزير الخارجية والمغتربين ‌‏أسعد حسن الشيباني، والصحة مصعب العلي، والاتصالات وتقانة ‏المعلومات عبد السلام هيكل، والإعلام خالد زعرور، ‏والمالية ‏محمد يسر برنية، ومحافظ دير الزور ‏زياد العايش، ورئيس الهيئة ‏العامة ‏للطيران المدني والنقل الجوي عمر ‏الحصري، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي.‏

واستقبل مطار دير الزور الدولي، في وقت سابق، أول رحلتي طيران للخطوط الجوية السورية، ‌‏إحداهما داخلية قادمة من ‏دمشق، والثانية دولية قادمة من الكويت بعد توقف دام لسنوات طويلة.‏

وتسهم عودة مطار دير الزور الدولي للخدمة في تخفيف أعباء السفر والتنقل، وتختصر على ‌‏المسافرين عناء الانتقال ‏والترانزيت عبر المحافظات أو المطارات الأخرى، وتوفر الوقت والجهد، ‌‏وتمنحهم خيارات سفر أكثر سهولة.‏