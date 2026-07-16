الدفاع المدني ينقذ شاباً من الغرق في نهر الفرات غربي الجسر القديم بالرقة

الرقة-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة لبلاغ، اليوم الخميس يفيد بغرق شاب في نهر الفرات أثناء السباحة، غربي الجسر القديم بالرقة.

وتوجهت فرق الإنقاذ والإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وباشرت عمليات البحث والإنقاذ.

وتمكن فريق الغواصين من انتشال الشاب من المياه، وكانت لا تزال تظهر عليه مؤشرات حيوية، حيث قدم له فريق الإسعاف الرعاية الطبية الأولية، قبل نقله إلى مشفى الحياة الخاص في مدينة الرقة، وإدخاله إلى قسم العناية المركزة لاستكمال العلاج وتلقي الرعاية اللازمة.

وجدد الدفاع المدني دعوته الأهالي إلى الامتناع عن السباحة في نهر الفرات، نظراً لخطورة التيارات المائية وسرعتها، ولا سيما مع ارتفاع منسوب مياه النهر، مؤكداً ضرورة مراقبة الأطفال ومنع اقترابهم من ضفاف النهر حفاظاً على سلامتهم، وتجنباً لوقوع حوادث مماثلة.

وكانت فرق الدفاع المدني التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة، استجابت في 16 حزيران الماضي ل 5 بلاغات عن حالات غرق أثناء السباحة في المحافظة نتج عنها وفاة 3 أطفال وشاب، وإنقاذ رجل.