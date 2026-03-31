ابتكار روبوتات تحاكي حركة الحلزونات لتحسين علاج السرطان وتقليل الآثار الجانبية

نيويورك-سانا

ابتكر باحثون أمريكيون روبوتات صغيرة وناعمة، قد تُحدث تحولاً في طرق علاج السرطان، وتهدف هذه التكنولوجيا الجديدة إلى توصيل الأدوية مباشرة إلى الأورام، في الوقت الذي تواجه فيه العلاجات التقليدية صعوبة في استهداف الأورام بدقة، ويظهر هذا الابتكار كحل محتمل يمكن أن يغير قواعد اللعبة في العلاج.

ووفقاً للمجلة العلمية الأمريكية “إنترستينغ إينجينيرينغ”، يعتمد الابتكار الذي طوره باحثون في جامعة مانشستر البريطانية على روبوتات ناعمة، قادرة على توصيل الأدوية مباشرة إلى المناطق المصابة بالورم.

وتم تصميم هذه الروبوتات لتثبيت نفسها داخل الأنسجة السرطانية، وإطلاق الجرعة العلاجية بشكل محكوم، ويهدف المشروع إلى زيادة فعالية العلاج وتقليل الأضرار التي قد تلحق ببقية الجسم، كما أن هذه الطريقة تعمل على تقليل السمية التي تصيب الخلايا السليمة، وزيادة تركيز الدواء داخل الورم نفسه.

واستعان فريق من الباحثين في تصميم هذه الروبوتات بحركة الحلزونات والبزاقات، حيث تتحرك باستخدام موجات بطيئة، وإفراز مادة مخاطية لاصقة تساعد على السير فوق الأسطح غير المستوية.

ومن خلال محاكاة هذه الآلية الطبيعية، يخطط الفريق لتطوير روبوتات قادرة على التحرك بدقة داخل الجسم البشري باستخدام حركة مشابهة لحركة البزاقات، ما يسهل التنقل داخل الجهاز الهضمي.

ويقول الدكتور “مصطفى نبوي”، أحد الباحثين في المشروع: إن “هذا البحث يجمع بين علم الأحياء وعلوم المواد والروبوتات بطريقة يمكنها أن تحدث تحولاً حقيقياً في علاجات السرطان في المستقبل”.

وقد صممت هذه الروبوتات من مواد حيوية نانوية يمكن التحكم في خصائصها على المستوى الجزيئي، ما يتيح للأطباء توجيهها والتحكم فيها عن بُعد باستخدام مجالات مغناطيسية دون الحاجة إلى تدخل جراحي.