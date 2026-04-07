صحة دير الزور تنسق مع الفعاليات المحلية والمنظمات الدولية لتحسين الخدمات للمواطنين

دير الزور-سانا

عقدت مديرية الصحة في محافظة دير الزور اليوم الثلاثاء اجتماعاً تنسيقياً للقطاع الصحي بالمحافظة، بحضور عدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة وفعاليات المجتمع المحلي والهيئات الدولية العاملة في مجال الصحة.

وجرى خلال الاجتماع، تقديم عرض شامل حول الواقع الصحي في دير الزور، بالإضافة إلى تحديثات حول حملة اللقاح والخدمات الصحية المتوافرة، كما تم استعراض استراتيجية وخطة الاستجابة الخاصة بالمحافظة لتعزيز القطاع الصحي.

وتركزت التوصيات في الاجتماع على ضرورة إجراء تقييم احتياج فعلي لضمان تقديم الخدمات للمناطق الأكثر حاجة، مع تأمين الاحتياجات الأساسية، وضمان وصول الخدمات إلى المناطق النائية والبعيدة، كما تم التأكيد على تنسيق العمل بين المؤسسات الصحية بشكل متزامن، بالإضافة إلى أهمية تعميق الشراكات ودمج أعمال المنظمات ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة السورية.

وأوضح مدير صحة دير الزور الدكتور نصر العلوان، في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع جاء بهدف تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين في القطاع الصحي، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفعالة لجميع سكان المحافظة، وخاصة في القرى المحررة حديثاً، وأكد أنه تم التركيز على توحيد وتنسيق الجهود ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة، لضمان وصول الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتنسيق العمل وتوحيد الجهود لتعزيز العمل في القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بمحافظة دير الزور.