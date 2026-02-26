هيئة الإغاثة الإنسانية تقيم مائدة إفطار لنحو 1200 طالب بجامعة الفرات بدير الزور

دير الزور-سانا

أقامت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الخميس، مائدة إفطار لما يقارب 1200 طالب من طلاب جامعة الفرات في دير الزور، وذلك في إطار جهود دعم الطلاب وتأمين الوجبات الغذائية لهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح منسق المشروع، حسين الرزوق، في تصريح لـ سانا، أن المائدة هي استكمال لمبادرة سابقة عمرها عام كامل، تهدف إلى إطعام 20 ألف طالب في جميع أنحاء سوريا، وأضاف: إن هذه المبادرة تُعد الأولى من نوعها في جامعة الفرات بدير الزور، وتأتي لتعزيز التضامن الاجتماعي ودعم الطلبة في ظروفهم الدراسية والمعيشية.

ويأتي تنظيم المائدة في دير الزور ضمن مبادرة كل محافظات سوريا، وتهدف إلى توفير الدعم الغذائي للطلاب، خلال شهر رمضان ما يساعدهم على التركيز في دراستهم ويخفف من الأعباء المادية عنهم.