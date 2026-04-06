انقطاع مياه الشرب في مناطق بدرعا إثر تخريب برج كهربائي وإعادة الخدمة بعد إصلاحه

درعا-سانا

انقطعت مياه الشرب عن مناطق عدة في محافظة درعا، جراء عمل تخريبي فجّر برجاً كهربائياً يمر من خلاله الخط المغذي لمشروع الثورة الإروائي مرحلة أولى وثالثة.

مدير عام مؤسسة المياه المهندس رياض المسالمة، أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن هذا العمل التخريبي جاء على خلفية قيام مؤسسة المياه وشركة الكهرباء ومحافظة درعا والأمن الداخلي بإزالة التعديات عن خطوط الكهرباء المغذية لمضخات مياه الشرب في المنطقة الغربية بريف درعا.

وبيّن المسالمة أن شركة الكهرباء بالتعاون مع مؤسسة المياه، أعادت نصب برج جديد للمرة الثانية على التوالي، وإعادة ضخ المياه إلى التجمعات السكانية حسب الأدوار المعلنة.

وأسهمت حملة إزالة التعديات على خطي الكهرباء المغذيين لمضخات مياه الشرب في المزيريب وعين العبد والعجمي، والتي نفذتها شركة الكهرباء بالتنسيق مع محافظة درعا والجهات المعنية، في تخفيض استهلاك الكهرباء لنحو ١٠% مقارنة بالفترة السابقة.

