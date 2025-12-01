ندوة “في الإعداد نصر وبناء” ضمن فعاليات رواق النصر في ذكرى التحرير بدرعا

درعا-سانا

نظّم مكتب رعاية شؤون الشباب في محافظة درعا اليوم ندوة حوارية بعنوان “في الإعداد نصر وبناء” ضمن فعاليات “رواق النصر” والاحتفال بالذكرى الأولى للتحرير، وذلك في دير الراهب بحيرا بمدينة بصرى الشام الأثرية.

وأوضح مدير مكتب الشباب بدرعا محمد عياش في تصريح لمراسل سانا أن هذه المحطة التي اختير لها مكان من عمق التاريخ في بصرى الشام جاءت لتسليط الضوء على أهمية إعداد الشباب في مختلف المجالات العسكرية والمدنية والخدمية، مبيّناً أن الندوة تناولت آليات الإعداد والتدريب والتخطيط، وأهمية إيصال أفكار الشباب ودورهم في أي عمل ناجح.

من جانبه، أشار مدير مكتب الشباب في مجلس مدينة بصرى الشام منير المقداد في تصريح مماثل إلى أن الحوار داخل الندوة ركّز على دور الشباب في بناء الأمة واستكمال مسيرة النصر، مؤكداً أن النقاشات والمداخلات أثرت الحوار ورفدت المحاضرين بأفكار بناءة.

بدوره، أوضح مدير التجمع الشبابي في مدينة بصرى الشام حسام المقداد أن الندوة تميزت بجدية الطروحات والاستعداد الكبير لدى الشباب لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، لافتاً إلى أن الحضور النوعي والتفاعل الشفاف شكّلا دعامة مهمة لمواصلة هذه الأنشطة التي تُعدّ حافزاً دائماً لدعم مشاركة الشباب في الشأن العام.

يُذكر أن فعاليات “رواق النصر” تستمر طوال هذا الأسبوع في مختلف مناطق المحافظة، بهدف إبراز دور الشباب وقدرتهم على المشاركة الفاعلة في البناء كما كان دورهم بارزاً في التحرير.