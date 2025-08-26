مشفى درعا يبدأ ترميم قسم البولية لتحويله إلى وحدة قثطرة قلبية

درعا-سانا

باشرت إدارة مشفى درعا الوطني، أعمال ترميم قسم البولية في المشفى بعد أن كان متوقفاً لتحويله إلى وحدة قثطرة قلبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك ضمن خطة تطوير المشفى.

وأوضح مدير مشفى درعا الوطني الدكتور نزار رشدان في تصريح لمراسل سانا، أن تحويل قسم البولية إلى قسم قثطرة قلبية، يشكل نقلة نوعية في الخدمات الطبية بالمشفى ويتيح معالجة الحالات القلبية داخل محافظة درعا، بما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وتخفيف المعاناة على المرضى والأهالي.

وأشار رشدان إلى أن أعمال الترميم، تشمل تجهيز الصالة الكبيرة في قسم البولية بكل التجهيزات اللازمة لاستيعاب جهاز القثطرة وضمان العمل ضمن شبكة القلب بشكل متكامل، مؤكداً أن المشروع يعكس التزام إدارة المشفى في تطوير البنية التحتية الطبية، وتقديم خدمات متقدمة ومتخصصة تلبي احتياجات المرضى، وتعزيز قدرات المشفى الطبية واستمرارية تقديم الرعاية الصحية المتطورة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية داخل المحافظة ويواكب أحدث المعايير الطبية.

ويُعد مشفى درعا الوطني من أبرز المشافي في المحافظة، إذ يستقبل الحالات على مدار الساعة، ويقدم خدماته الصحية لأكثر من 500 ألف نسمة إلى جانب بقية المشافي الوطنية العاملة في مدن وبلدات درعا.