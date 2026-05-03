الدفاع المدني يخمد حريقاً في مستشفى بصرى الشام بريف درعا

درعا-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني حريقاً اندلع جراء ماس كهربائي، في غرفة منظومة الطاقة الشمسية في مستشفى بصرى الشام الوطني بريف درعا.

مدير مستشفى بصرى الشام الوطني الدكتور زهير جمعة قال، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد: إن الحريق نشب في الغرفة المخصصة لمنظومة الطاقة الشمسية التي تحتوي على البطاريات ورافع الجهد ومستلزمات تغذية الأقسام بالطاقة الكهربائية المستمرة، دون أن ينتقل أو يمتد إلى غرف أخرى، مؤكداً أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون إصابات بشرية.

وأضاف: إنّ الحريق تسبّب في خروج بعض الأقسام التي تعمل بمنظومة الطاقة الشمسية من الخدمة، وجرى تأمين الطاقة الكهربائية للأقسام الإسعافية وقسم غسيل الكلى، والأقسام الضرورية من خلال مصادر بديلة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمرضى.

وشهد مستشفى بصرى الشام الوطني بعد التحرير أعمال تأهيل وترميم شاملة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تضمّنت أقسام الإسعاف والتوليد والداخلية، إضافة إلى عزل سطحه بالكامل، واستبدال شبكة الصرف الصحي، وكذلك الكهرباء بمنظومة طاقة شمسية، وتجهيز مدخل الإسعاف بأحدث التجهيزات.

ويخدم المستشفى أكثر من 350 ألف مواطن، ويقدم عشرة آلاف خدمة شهرياً، وسطياً، تشمل العمليات الجراحية، وغسيل الكلى، والتحاليل المتنوعة، إضافة إلى خدمات الإسعاف والعيادات الخاصة والتصوير الشعاعي وقبولات حواضن الأطفال.