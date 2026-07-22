عدلية الرقة تُفعّل نظام الدور الإلكتروني في الكاتب بالعدل

الرقة-سانا

فعلت عدلية الرقة نظام حجز الدور الإلكتروني عبر الشاشات والبطاقات في دائرة الكاتب بالعدل، بهدف الحد من الازدحام وتنظيم عملية استقبال المراجعين وتحسين جودة الخدمة.

وذكرت مديرية إعلام الرقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الدائرة تستقبل يومياً ما بين 80 و120 مراجعاً، وتتراوح مدة إنجاز المعاملة بين 5 و10 دقائق كحد أقصى، ما يضمن انسيابية العمل.

وتسعى العدلية إلى تعميم وتفعيل نظام الدور الإلكتروني تباعاً في بقية مكاتبها ودوائرها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة العدل أعلنت في كانون الثاني الماضي عن افتتاح عدلية الرقة وعودة العمل القضائي بشكل كامل في المحافظة، وذلك في خطوة تعكس عودة مؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون بعد تحرير المحافظة.