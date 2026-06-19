الدفاع المدني ينتشل جثماني طفل وشاب توفيا غرقاً في نهر الفرات بمحافظة الرقة

الرقة-سانا

انتشلت فرق الدفاع المدني السوري اليوم الجمعة جثماني طفل وشاب توفيا غرقاً في نهر الفرات بمحافظةالرقة.

وأوضح الدفاع المدني أن فرقه انتشلت جثمان طفل على سرير نهر الفرات في إحدى المقالع بقرية الحمرات، بعد تلقي بلاغ بوجود الجثمان، حيث جرى نقله إلى المشفى الوطني في الرقة، وتبين لاحقاً أنه يعود للطفل الذي فُقد غرقاً أثناء السباحة قبل يومين بالقرب من الجسر القديم.

كما واصلت الفرق عمليات البحث عن شاب غرق يوم أمس أثناء السباحة في قرية الغانم العلي، وتمكنت من العثور عليه وانتشال جثمانه، وتسلميه إلى المركز الصحي في القرية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قبل تسليمه إلى ذويه أصولاً.

ويحذر الدفاع المدني باستمرار من أن جميع الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود في سوريا غير صالحة للسباحة وخطرة جداً، ويؤكد دوماً على ضرورة حماية الأطفال من الاقتراب من الأنهار حفاظاً على سلامتهم.