“حكاية عز”… فعالية في الحفة تستحضر بطولة الأهالي وتخلّد ذكرى المعركة

اللاذقية-سانا

أقام المركز الثقافي العربي في مدينة الحفة بريف اللاذقية اليوم السبت، فعالية ثقافية بعنوان “حكاية عز” إحياءً لذكرى معركة الحفة، بحضور فعاليات رسمية وثقافية واجتماعية وأهالي المنطقة، وذلك في إطار جهود توثيق الذاكرة الوطنية، واستحضار التضحيات التي شهدتها المدينة خلال سنوات الثورة السورية.

وتضمنت الفعالية عرضاً مصوراً يوثق أحداث معركة الحفة، وقصيدة شعرية عن المدينة، ومقابلة مع عدد من أبطال المعركة الذين استعادوا شهاداتهم وتجاربهم خلال تلك المرحلة، إضافةً إلى العرض المسرحي “حكاية عز”، وكلمات لأبناء الحفة وأحد المصابين الذين عايشوا أحداث المعركة، فضلاً عن تكريم رمزي لأهالي الشهداء تقديراً لتضحياتهم.

وأوضح مدير منطقة الحفة يامن الشغري في تصريح لمراسل سانا، أن فعالية “حكاية عز” تمثل تجسيداً للتضحيات التي بُذلت خلال معركة الحفة في حزيران عام 2012، والتي أعقبها تهجير قسري لأهالي المنطقة إلى قرى جبل الأكراد، مشيراً إلى أن إحياء هذه الذكرى بعد عام ونصف من التحرير يحمل معاني الوفاء، واستذكار ما رافق تلك المرحلة من معاناة وصمود.

وبين أن الهدف من الفعالية هو تخليد هذه المحطة في الذاكرة الوطنية وتوثيقها للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الانتصار الذي تحقق بعد سنوات طويلة كان ثمرة التضحيات التي قدمها أبناء المنطقة وسائر السوريين.

من جانبه، أوضح مدير الثقافة في اللاذقية أحمد شريقي، أن دور الثقافة لا يقتصر على النشاط الفني فحسب، بل يشمل حفظ سردية الثورة، وتوثيق تاريخها وتمجيد تضحيات السوريين في مختلف المناطق، مؤكداً أن فعالية “حكاية عز” جسدت معاني الصمود والتضحية التي شهدتها كل بقعة من أرض سوريا حتى تحررت سوريا، وسقط النظام المجرم.

بدورها، لفتت بسمة سعد من أهالي الحفة إلى أن الفعالية أعادت إلى الأذهان حجم التضحيات التي قدمها أبناء المنطقة للوصول إلى ما وصفته بمرحلة العزة والكرامة، مؤكدة أن أهالي الحفة عانوا كثيراً خلال سنوات التهجير والحرب، وقدموا عدداً كبيراً من الشهداء، ومعتبرةً أن ما تحقق اليوم هو ثمرة تلك التضحيات والصمود.

وتُعد معركة الحفة إحدى المحطات البارزة في ذاكرة أبناء المنطقة، لما ارتبط بها من أحداث وتضحيات تركت أثراً عميقاً في الوجدان الشعبي، وتأتي فعالية “حكاية عز” ضمن جهود ثقافية ومجتمعية، تهدف إلى توثيق الشهادات الحية، وحفظ الرواية المحلية، وتعزيز قيم الانتماء والوفاء لتضحيات أبناء المنطقة، عبر أنشطة تجمع بين التوثيق التاريخي والفن والثقافة.