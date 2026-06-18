 معالجة انسدادات مائية لتعزيز كفاءة شبكات الري في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا



نفّذت مديرية الموارد المائية في القنيطرة أعمالاً ميدانية لمعالجة أربعة انسدادات على الخط B في مواقع متفرقة جنوبي عين فريخة ومنطقة أبو غارة؛ بهدف ضمان استقرار تدفق المياه، وتعزيز كفاءة شبكات الري في المحافظة.



وذكرت وزارة الطاقة اليوم الخميس، أن الأعمال شملت إزالة الانسدادات على خطوط بقطر 150 و158 مم، ما أسهم في إعادة انتظام الجريان المائي، واستعادة الجاهزية التشغيلية للشبكة في المناطق المستهدفة.



وأدت هذه المعالجات إلى استئناف وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، وتحسين واقع الري؛ بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية للمزارعين ودعم العملية الإنتاجية.



وتأتي هذه التدخلات ضمن خطة الصيانة الدورية التي تنفذها المديرية، لتعزيز موثوقية البنية التحتية المائية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، ودعم استقرار القطاع الزراعي في المحافظة.



وكانت المديرية بدأت في الـ 15 من الشهر الماضي ‌‏أعمال تجهيز وتجريب شبكات الري، ‏تمهيداً لفتح السدود لري ‌‏الأراضي الزراعية، وذلك في إطار متابعة ‏الجاهزية الفنية ‌‏وإدارة الموارد المائية خلال الموسم الزراعي ‏الحالي.‏



