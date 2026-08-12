الأمن الداخلي بالحسكة: توقيف كل من ثبت تورطه في أعمال ‏مساس بالسلم الأهلي برأس العين

الحسكة-سانا
أوقفت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة عدداً من الأشخاص المتورطين في أعمال شغب مست السلم الأهلي والممتلكات الخاصة في منطقة رأس العين بريف المحافظة، وعرقلت عودة بعض العائلات إلى منازلها.
وذكرت قيادة الأمن الداخلي في بيان لها اليوم الأربعاء أنه بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، جرى توقيف كل من ثبتت مشاركته في هذه الأفعال، تمهيداً لإحالته إلى القضاء وفق الأصول القانونية.
وشددت قيادة الأمن الداخلي على عدم التهاون مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في أعمال تمس أمن المواطنين أو مؤسسات الدولة أو الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن القانون سيطبق بحق كل من تثبت مسؤوليته وفق الأصول.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية أعمال شغب واعتداءات شهدتها منطقة رأس العين خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع عودة الأهالي إلى منازلهم حيث تم تأمين عودة أكثر من 400 عائلة إلى ريف رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، في إطار حرص الدولة على حفظ الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون.