الأمن الداخلي بالحسكة: توقيف كل من ثبت تورطه في أعمال ‏مساس بالسلم الأهلي برأس العين

الحسكة-سانا

أوقفت قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة عدداً من الأشخاص ‏المتورطين في أعمال شغب مست السلم الأهلي والممتلكات الخاصة ‏في منطقة رأس العين بريف المحافظة، وعرقلت عودة بعض ‏العائلات إلى منازلها‎.‎

وذكرت قيادة الأمن الداخلي في بيان لها اليوم الأربعاء أنه بالتنسيق ‏مع الجهات القضائية المختصة، جرى توقيف كل من ثبتت مشاركته ‏في هذه الأفعال، تمهيداً لإحالته إلى القضاء وفق الأصول القانونية‎.‎

وشددت قيادة الأمن الداخلي على عدم التهاون مع أي جهة أو فرد ‏يثبت تورطه في أعمال تمس أمن المواطنين أو مؤسسات الدولة أو ‏الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن القانون سيطبق بحق كل من ‏تثبت مسؤوليته وفق الأصول‎.‎

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية أعمال شغب واعتداءات شهدتها ‏منطقة رأس العين خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع عودة الأهالي ‏إلى منازلهم حيث تم تأمين عودة أكثر من 400 عائلة إلى ريف ‏رأس العين بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، في إطار حرص ‏الدولة على حفظ الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون‎.‎