وزير النقل وأعضاء مجلس الشعب عن الحسكة يبحثون احتياجات المحافظة في قطاع النقل والطرق

دمشق-سانا

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر مع أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة محمود الماضي، وعمر الهايس، ومحمد سعيد الحسو، واقع قطاع النقل والطرق والبنية التحتية في المحافظة، وسبل تطويرها بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز حركة التنمية.

وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق اليوم الخميس، أبرز التحديات التي تواجه شبكة الطرق في محافظة الحسكة، إلى جانب احتياجات المحافظة في مجال تأهيل وصيانة عدد من المحاور الطرقية الحيوية، بما ينعكس إيجاباً على حركة النقل والتنقل ويخدم النشاطين الاقتصادي والخدمي.

وأكد أعضاء المجلس أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع تأهيل الطرق وتطوير البنية التحتية للنقل، نظراً لما تمثله من أولوية لأبناء المحافظة، ودورها في دعم التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

من جانبه، شدد الوزير بدر على اهتمام وزارة النقل بمتابعة احتياجات محافظة الحسكة، والعمل على دراسة الأولويات وفق الإمكانات المتاحة، بما يحقق تحسّناً تدريجياً في واقع شبكة الطرق والبنية التحتية.

كما أعلن الوزير بدر عزمه إجراء زيارة ميدانية قريبة إلى محافظة الحسكة، للاطلاع مباشرةً على واقع الطرق والخدمات المرتبطة بقطاع النقل، والوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات، تمهيداً لوضع الحلول المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وتواصل وزارة النقل تنفيذ خططها لتقييم واقع شبكة الطرق في المحافظات، وتحديد أولويات الصيانة والتأهيل، بما يضمن تحسين كفاءة البنية التحتية ورفع مستوى خدمات النقل.

