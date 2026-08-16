وزارة الطاقة تطلق مشروعات لتأهيل شبكات مياه محردة وتحسين التزود المائي لأكثر من 12 ألف مواطن

حماة-سانا

أطلقت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة اليوم الأحد، بالتعاون مع المنظمات الشريكة، حزمة مشروعات حيوية لتأهيل مصادر وشبكات مياه الشرب في قرى ناحية محردة بريف المحافظة الغربي، بهدف تحسين التزود المائي لأكثر من 12 ألف مواطن من الأهالي العائدين.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام أن الفرق الفنية بدأت استبدال شبكة الضخ في قرية الأربعين بخطوط “بولي إيثيلين” جديدة تمتد حتى وصلات المشتركين، إضافة إلى تركيب منظومة طاقة شمسية تضم 78 لوحاً باستطاعة 720 واطاً لتأمين تشغيل المحطة.

وأوضحت الوزارة أنه يجري في قرى حصرايا والجلمة وكفرهود تأهيل الآبار من خلال تجهيزها بالمعدات الميكانيكية والكهربائية، وتركيب منظومات طاقة شمسية تضم أكثر من 200 لوح باستطاعات مختلفة، بما يعزّز كفاءة التشغيل ويخفّف الاعتماد على الطاقة التقليدية.

وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود وزارة الطاقة لتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق، ورفع جاهزية مصادر المياه في المناطق التي تشهد عودة الأهالي، فيما تعمل الجهات المعنية بالتعاون مع المنظمات الدولية على تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزّز استدامة الموارد المائية وتحسّن كفاءة إدارتها، بما ينسجم مع متطلبات إعادة الإعمار واحتياجات السكان، ولا سيما في المناطق الأكثر تضرراً.