مديرية الطوارئ في الحسكة تواصل البحث عن شاب مفقود في نهر دجلة ‏

الحسكة-سانا
أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة، أن فرق الإنقاذ المائي تواصل عمليات البحث عن شاب فُقد قبل عدة أيام في نهر دجلة بمنطقة عين ديوار على الحدود السورية العراقية.
وذكرت مديرية الطوارئ وفقاً لما نشرته مديرية إعلام الحسكة في قناتها عبر تلغرام اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ باشرت أعمال التمشيط والبحث في مجرى النهر والمناطق المحيطة، إلا أن الجهود لم تسفر حتى الآن عن العثور على الشاب المفقود.
وأشارت مديرية الطوارئ إلى أن عمليات البحث تواجه صعوبات ميدانية نتيجة قوة التيار وسرعته، وسط ترجيحات بانجرافه إلى مسافات أبعد من موقع فقدانه.
وكانت فرق الدفاع المدني في محافظة الرقة، أعلنت أمس عن تلقيها 5 بلاغات عن حالات غرق أثناء السباحة في نهر الفرات وسواق رئيسية نتج عنها وفاة 3 أطفال وشاب، وإنقاذ رجل.
يذكر أنه تم تسجيل في الآونة الأخيرة عدة حوادث غرق ووفيات في عدد من الأنهار بمناطق عدة في سوريا رغم تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من السباحة فيها نظراً لخطورة التيارات المائية وسرعتها.