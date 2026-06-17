مديرية الطوارئ في الحسكة تواصل البحث عن شاب مفقود في نهر دجلة ‏

الحسكة-سانا‏

أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة، أن فرق الإنقاذ المائي تواصل ‌‏عمليات البحث عن شاب فُقد قبل عدة أيام في نهر دجلة بمنطقة عين ديوار على الحدود السورية ‌‏العراقية.‏

وذكرت مديرية الطوارئ وفقاً لما نشرته مديرية إعلام الحسكة في قناتها عبر تلغرام اليوم ‌‏الأربعاء، أن فرق الإنقاذ باشرت أعمال التمشيط والبحث في مجرى النهر والمناطق المحيطة، إلا ‌‏أن الجهود لم تسفر حتى الآن عن العثور على الشاب المفقود.‏

وأشارت مديرية الطوارئ إلى أن عمليات البحث تواجه صعوبات ميدانية نتيجة قوة التيار ‌‏وسرعته، وسط ترجيحات بانجرافه إلى مسافات أبعد من موقع فقدانه.‏

وكانت فرق الدفاع المدني في محافظة الرقة، أعلنت ‏أمس عن تلقيها 5 بلاغات عن حالات غرق ‏أثناء السباحة في نهر الفرات وسواق رئيسية نتج ‏عنها وفاة 3 أطفال وشاب، وإنقاذ رجل.‏

يذكر أنه تم تسجيل في الآونة الأخيرة عدة حوادث غرق ووفيات في عدد من الأنهار بمناطق ‏عدة في سوريا رغم ‏تحذيرات وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من السباحة فيها نظراً لخطورة ‏التيارات المائية ‏وسرعتها.‏