إعادة تأهيل الإنارة في عدد من المناطق المتضررة بأحياء مدينة حلب

حلب-سانا

بدأت دائرة الإنارة في مجلس مدينة حلب اليوم الأحد، أعمال إعادة تأهيل الإنارة في عدد من المناطق والمحاور المتضررة في بعض أحياء المدينة، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة والخدمات، وتعزيز السلامة العامة والأمان المجتمعي، وتسهيل حركة السكان والمركبات.

وأكد المهندس في الدائرة محمود زرو في تصريح لمراسل سانا أهمية هذه الأعمال في تعزيز جاهزية البنية الخدمية في المناطق المتضررة، موضحاً أن أعمال إعادة التأهيل تتوزع بين محاور تعتمد الشبكات الهوائية، وأخرى تحتاج إلى تنفيذ كابلات أرضية تبعاً لحجم الأضرار، فيما تتطلب بعض المواقع أعمال صيانة متكررة نتيجة سرقة الكابلات بعد تنفيذ مشاريع الإنارة.

واستعرض زرو أعمال إعادة التأهيل، موضحاً أن الورشات تعمل في منطقة السكري على أحد المحاور بمسار فتحات هوائية، فيما يجري تنفيذ كابلات أرضية في محور آخر نتيجة تضرره بشكل كامل، كما قامت بمد شبكة هوائية وتركيب أجهزة الإنارة في منطقة الميسر، وستُستكمل الأعمال خلال فترة قصيرة لتصبح المنطقة مُنارة بالكامل.

وفيما يخص محور مساكن هنانو الذي تعرض لأضرارٍ كبيرة، بيّن زرو أن العمل لا يزال مستمراً فيه، إذ بلغت نسبة الإنجاز نحو

/85/ بالمئة، وسيُصبح الشارع قريباً مناراً بشكل كامل.

ولفت إلى جهود ورشات أخرى تعمل على صيانة الإنارة في طريق المطار، وخاصةً في الأجزاء التي تعرضت لأضرار جراء سرقة الكابلات، فهناك بعض الأجزاء تحتاج لإعادة صيانة بعد تعرضها للسرقة عقب إنجاز المشروع.

وفي السياق، أعرب الأهالي عن ارتياحهم لأعمال تأهيل الإنارة في المناطق، إذ أشار المواطن عبد الرزاق محمد من أهالي حي الميسر إلى أهمية إنارة الشوارع والطرقات، بما يسهم في الحد من السرقات، وتعزيز شعور الأهالي بالأمان، والحد من مخاطر الحوادث والمخالفات.

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة حلب لتحسين الواقع الخدمي والبنية التحتية في مختلف الأحياء، إذ كانت مديرية الإنارة قد أطلقت قبل عشرة أيام المرحلة الثانية من مشروع تركيب 200 عمود إنارة بالطاقة الشمسية في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود، بهدف تغطية محاور طرقية يبلغ طولها 4.85 كيلومترات.